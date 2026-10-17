Motorista de carreta fica ferido após colisão contra mureta do viaduto

Por hora1rondonia.com

Publicada em 17/10/2026 às 10h45

Um grave acidente envolvendo uma carreta-tanque carregada de combustível mobilizou a atenção de motoristas na noite desta sexta-feira (16), no viaduto do Trevo do Roque, na BR-364, em Porto Velho (RO). O motorista do veículo ficou ferido após a carreta colidir contra a mureta de proteção do viaduto.

De acordo com informações preliminares, a carreta trafegava pela faixa da esquerda quando teria sido fechada por outro caminhão-tanque. Durante uma manobra para acessar o sentido de Rio Branco, no Acre, o condutor acabou atingindo a estrutura de proteção da via.

Derramamento de óleo transforma trecho em área de risco

Com o impacto, houve derramamento de óleo sobre a pista, comprometendo as condições de segurança no trecho. A substância deixou o asfalto escorregadio, aumentando significativamente o risco de derrapagens e colisões, principalmente para motociclistas.

Conforme os relatos iniciais, vários motociclistas já teriam caído ao passar pelo local em razão do óleo espalhado na via. A situação acendeu um alerta para quem precisa utilizar o viaduto, especialmente durante a noite, quando a identificação de resíduos na pista pode ser mais difícil. Além do risco de novas quedas, a presença de óleo no asfalto pode comprometer a frenagem e a estabilidade dos veículos, tornando necessárias medidas para sinalização, isolamento da área de risco e limpeza da pista.

Motoristas devem redobrar a atenção

O Trevo do Roque é um importante ponto de circulação viária em Porto Velho, e a ocorrência exige atenção redobrada dos condutores que passam pela região. A orientação é reduzir a velocidade com cautela, manter distância segura dos demais veículos e evitar freadas bruscas ou mudanças repentinas de faixa. Motociclistas devem ter cuidado especial diante do risco de perda de aderência dos pneus.

Até o momento, as circunstâncias exatas da colisão, a extensão do derramamento e as condições de saúde do motorista não foram detalhadas nas informações disponíveis. Também não há confirmação, neste relato, sobre a conclusão dos trabalhos de limpeza e a liberação segura do trecho.

Atenção: enquanto houver resíduos de óleo na pista, o local poderá continuar oferecendo riscos aos usuários da rodovia.