Gazola descarta Secretaria de Saúde; Camargo aceita comandar Segurança; e Rogério prepara equipe de transição

Por Robson Oliveira

Publicada em 13/10/2026 às 10h59

RESENHA POLITICA

ROBSON OLIVEIRA

REPERCUSSÃO

A entrevista do governador eleito Marcos Rogério ao podcast Resenha Política repercutiu em todo o estado, pautando comentários radiofônicos e discussões nas redações. Mais do que a repercussão, o episódio reafirma o espaço conquistado pelo programa no cenário da comunicação rondoniense: um veículo comprometido com o jornalismo sério, a agilidade na informação e a análise dos fatos sem perder de vista o interesse público.

COMPROMISSOS

Durante a conversa, Marcos Rogério reafirmou compromissos assumidos ao longo da campanha e destacou a parceria com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, que, segundo sinalizou, deverá ser duradoura. A relação entre o governo estadual e a administração da capital será um dos pontos a observar nos próximos anos, sobretudo diante da necessidade de enfrentar problemas históricos que ultrapassam os limites administrativos do município.

EQUIPE

O governador eleito demonstrou consciência dos desafios que o aguardam. Anunciou que apresentará, depois de amanhã, a equipe técnica responsável pela transição e pretende chegar ao primeiro dia de governo com as primeiras medidas emergenciais definidas. A prioridade, conforme já antecipou, será enfrentar os gargalos mais graves da administração, especialmente nas áreas que exigem respostas rápidas e capacidade de execução.

COMPREENSÃO

Marcos Rogério também deixou transparecer que compreende o peso político do resultado eleitoral. Uma vitória expressiva não representa apenas capital político. É, sobretudo, uma procuração popular acompanhada de cobranças proporcionais à confiança recebida. O eleitor não entrega quatro anos de mandato para assistir à administração descobrir, depois da posse, o tamanho dos problemas que prometeu resolver durante a campanha.

RESULTADOS

A entrevista revelou um governador eleito disposto a assumir o protagonismo e consciente de que o discurso eleitoral precisa, agora, transformar-se em gestão. Preparação, nesse contexto, não se mede apenas pela segurança das respostas, mas pela capacidade de montar uma equipe competente, estabelecer prioridades e converter promessas em resultados verificáveis.

CONTEÚDO

Para o Resenha Política, a repercussão também confirma a relevância de um trabalho construído com independência editorial, experiência profissional e atenção permanente aos acontecimentos. Em um ambiente no qual a informação circula em velocidade crescente, chegar primeiro é importante. Oferecer conteúdo consistente, capaz de pautar o debate público, é o que distingue o jornalismo da simples reprodução de declarações.

TEMPO

A entrevista cumpriu esse papel. E deixou uma questão que o tempo, único instituto de pesquisa verdadeiramente implacável com os governantes, terá de responder: Marcos Rogério conseguirá transformar a expectativa depositada nas urnas em resultados concretos para Rondônia? A campanha terminou. A responsabilidade começou.

GAZOLA

Na próxima semana, o podcast Resenha Política leva ao ar a entrevista com Jaime Gazola, eleito deputado federal, que esclarece uma das especulações em torno da formação do futuro governo de Marcos Rogério: a possibilidade de assumir a Secretaria de Estado da Saúde.

DESCARTANDO

Perguntado diretamente se abriria mão do mandato parlamentar para comandar a pasta, Gazola foi taxativo: não aceitará nenhum cargo no Executivo. Segundo ele, o eleitor o escolheu para representá-lo na Câmara Federal, onde pretende honrar os compromissos assumidos durante a campanha. O deputado eleito também destacou o apoio recebido em Porto Velho, especialmente a contribuição do prefeito Léo Moraes, cujo respaldo teve importância em sua trajetória eleitoral na capital.

RESPOSTA

Gazola participará da equipe de transição do governador eleito Marcos Rogério, mas sua colaboração não deve ser confundida com uma disposição para ocupar secretarias. A decisão está tomada, ao menos segundo o que afirmou na entrevista: seu lugar será no Congresso Nacional, não no primeiro escalão estadual. A declaração encerra, de forma categórica, as especulações sobre sua ida para a Saúde. Em política, convites e sondagens costumam produzir manchetes antes mesmo de existir uma decisão. Neste caso, o próprio interessado tratou de antecipar a resposta. A entrevista vai ao ar na próxima semana, no podcast Resenha Política.

CINZAS

As queimadas voltaram a castigar Porto Velho com a força de uma velha tragédia anunciada. A fumaça encobre o céu da capital, compromete a qualidade do ar e começa a pressionar a rede pública de saúde, com o aumento dos problemas respiratórios. O que deveria provocar uma reação preventiva das autoridades parece continuar tratado como surpresa sazonal.

FOGO

Há, neste ano, um detalhe que merece atenção: o fogo voltou a ganhar força em outubro, quando agosto e setembro costumam concentrar os períodos mais críticos da estiagem e da fumaça em Rondônia. A mudança no calendário deveria servir de alerta, não de desculpa. O clima não consulta o planejamento dos órgãos públicos antes de espalhar suas consequências.

FUMAÇA

O fenômeno El Niño pode agravar as condições de seca e calor, embora a intensidade de seus efeitos dependa de outros fatores climáticos. Mas a discussão sobre as causas não pode servir de cortina de fumaça para o que está diante dos nossos olhos. Os danos à vegetação, aos recursos hídricos e à saúde da população são problemas concretos, que exigem respostas igualmente concretas.

RISCOS

Os órgãos de fiscalização e combate às queimadas conhecem, há anos, o calendário de maior risco. Sabem onde o fogo costuma avançar, conhecem as limitações operacionais e têm elementos para antecipar cenários. Portanto, era razoável esperar equipes reforçadas, fiscalização preventiva e estrutura de resposta preparada antes que a fumaça voltasse a transformar a capital numa câmara de ar contaminado.

VUNERABILIDADE

Mas a velha burocracia tem um método peculiar de administrar emergências: espera que elas aconteçam para, então, descobrir que eram previsíveis. Quando o fogo avança, aparecem as reuniões, os comunicados e as providências de última hora. A prevenção, essa senhora discreta que custa menos e salva mais, continua sem o prestígio das operações montadas diante das câmeras. Enquanto isso, a população respira o prejuízo. Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias ficam mais vulneráveis, e o sistema público de saúde recebe uma conta que poderia ser reduzida com planejamento e ação antecipada.

INDAGAÇÕES

Em Rondônia, o fogo não precisa de convite. Basta encontrar vegetação seca, condições favoráveis e fiscalização insuficiente. O poder público, por sua vez, não pode continuar agindo como se cada temporada de queimadas fosse uma calamidade inédita. A fumaça passa. Os danos permanecem. E, quando o próximo período crítico chegar, a pergunta será a mesma: por que não fizeram antes o que todos sabiam que precisava ser feito?

VICE

Na quinta-feira, no Podcast Resenha Política, vai ao ar a entrevista com o vice-governador eleito, Delegado Camargo. É outra ótima entrevista muito mais pela qualidade do entrevistado do que pelas perguntas do entrevistador. Camargo, ao contrário do que falam nos bastidores, está bem afinado com o governador eleito e disse que vai colaborar em tudo que for convocado, além das atribuições constitucionais. Diferente de Gazola, perguntado se aceitaria as funções de Secretário de Segurança adiantou que sim. Basta Marcos Rogério convoca-lo.