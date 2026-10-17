Prefeitura de Jaru realiza ação com exames preventivos, testes rápidos de ISTs e inserção de Implanon na Unidade de Saúde Carlos Chagas

Por Assessoria

Publicada em 17/10/2026 às 11h50

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - Semusa, realizou, na última quarta-feira (14), uma ação alusiva à campanha Outubro Rosa na Unidade Básica de Saúde (UBS) Carlos Chagas, localizada no Setor 05.

Durante a ação, foram ofertados exames preventivos do câncer do colo do útero, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e inserção do Implanon, método contraceptivo de longa duração. Os atendimentos para a inserção do implante foram destinados às pacientes previamente agendadas.

A secretária municipal de Saúde, Jaíne Barboza, destacou que as ações de orientação e coleta de exames continuam sendo realizadas nas UBS de Jaru e dos distritos, com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços e incentivar o hábito da prevenção.

“Queremos que o maior número possível de mulheres se conscientize sobre a importância de cuidar da própria saúde e de realizar os exames preventivos. O diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero é fundamental para aumentar as chances de tratamento e de cura”, ressaltou.

As mulheres podem se dirigir à UBS mais próxima de sua residência para receber orientações e realizar os exames recomendados pela equipe de atendimento.

CONFIRA O CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO NAS UBS:

– 21/10 – UBS Rute de Souza (Setor 07): atendimento das 7h30 às 17h30

– 22/10 – UBS Gercy Garcia (distrito de Bom Jesus): atendimento das 7h30 às 17h30

– 22/10 – UBS João de Castro (Setor 04): atendimento das 7h30 às 17h30

– 23/10 – UBS Antônio Carmona (Jardim dos Estados): atendimento das 13h30 às 17h30

– 23/10 – UBS Izaltino Lopes (distrito de Tarilândia): atendimento das 7h30 às 17h30

– 28/10 – UBS José Amábile (distrito de Santa Cruz): atendimento das 7h30 às 17h30