Paolla Oliveira denuncia homens após ataques e faz alerta

Por IG

Publicada em 17/10/2026 às 10h12

A atriz Paolla Oliveira expôs, nesta quarta-feira (14), mensagens ofensivas e comentários machistas que recebeu após declarar seu apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em publicações no Instagram, a artista mostrou como homens que antes enviavam elogios de cunho sexual passaram a atacá-la depois que ela compartilhou suas opiniões políticas.

Paolla chamou a atenção para a mudança de comportamento dos seguidores e criticou a postura dos autores das mensagens. “Bastou eu falar do meu voto pra chegar isso aí. O curioso é que esses mesmos homens, na mensagem logo anterior, me tratavam como um corpo à disposição deles: ‘delícia’, ‘gostosa’, ‘era dentro’. Aí eu digo o que penso e eles mandam isso”, relatou.

A atriz já havia se manifestado sobre o tema em 30 de setembro, quando defendeu a autonomia das mulheres na hora de escolher seus candidatos. Segundo ela, suas posições podem ser questionadas e debatidas, mas isso não justifica ataques pessoais. Paolla também relacionou sua decisão política à defesa da liberdade de escolha, do respeito e da dignidade.

“Minhas opiniões podem ser debatidas, minhas escolhas podem ser criticadas. Mas ofensa não é argumento”, afirmou. Na mesma publicação, a artista ressaltou que seu voto reflete os valores que defende e reconheceu que direitos aos quais tem acesso ainda não são uma realidade para todas as pessoas.

Atriz defende autonomia das mulheres

No desabafo, Paolla também alertou para os impactos do machismo e da violência contra mulheres que expressam suas opiniões. Para ela, esse tipo de comportamento precisa ser levado a sério, inclusive quando ocorre em ambientes cotidianos, como o trabalho e as reuniões familiares.

“Se fazem isso com uma pessoa conhecida, com milhões de pessoas olhando, imagina o que ouve a mulher que dá opinião no almoço de domingo, no trabalho, no grupo da família. Esse post também é pra ela”, declarou.

Ao concluir a reflexão, a atriz reforçou que as decisões eleitorais devem ser individuais, sem interferência de companheiros ou familiares. “E pra lembrar: seu voto é seu. Não é do seu marido, do seu pai, do seu patrão. É você quem decide”, escreveu.

Paolla recebe apoio de famosos

Após compartilhar as mensagens e o desabafo, Paolla recebeu manifestações de apoio de fãs e personalidades. A atriz Samara Felippo elogiou a artista: “Simplesmente maravilhosa”, comentou.

Claudia Souto, autora da novela “Quem Ama Cuida”, da TV Globo, também se manifestou e destacou a admiração pela atriz. “Você é uma das melhores pessoas que eu conheço, agregadora, generosa, preocupada com todos e todas nós! Sigo admirando seu posicionamento, talento e força.. Musa!”, escreveu.

O ator Reynaldo Gianecchini também demonstrou apoio à artista. “Mto maravilhosa. Amo sempre seus posicionamentos. Se posicionar com inteligência é tudo!”, declarou. Já a jornalista Fernanda Gentil comentou: “Prova de que tá do lado certo”.