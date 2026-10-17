Lembra dela? Mylla Christie chama atenção ao posar de biquíni

Por IG

Publicada em 17/10/2026 às 10h05

Mylla Christie, de 55 anos, chamou a atenção dos seguidores nesta sexta-feira (16) ao compartilhar uma sequência de fotos de biquíni durante um dia de praia no Rio de Janeiro. Nas imagens, a atriz aparece caminhando pela areia com um modelo branco com amarrações escuras, óculos de sol e uma canga estampada nas mãos. “Rio sem filtro”, escreveu na legenda.

Com a Pedra da Gávea ao fundo, Mylla posou sorridente e ao natural, exibindo a boa forma. As imagens renderam uma série de elogios nos comentários, com seguidores destacando a beleza da artista.

Carreira na televisão

Natural de São Paulo, Mylla Christie começou a trabalhar na televisão ainda criança, aos 8 anos, quando participou do "Roberto Carlos Especial", em 1979. Mais tarde, também investiu na carreira de modelo e garota-propaganda, com participações em campanhas publicitárias e revistas.

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Como atriz, ganhou projeção em produções como "Meu Bem, Meu Mal" (1990), "A Viagem" (1994), "Engraçadinha… Seus Amores e Seus Pecados" (1995) e "Senhora do Destino" (2004). Seu trabalho mais recente em novelas foi em "As Aventuras de Poliana", exibida pelo SBT até 2020.

Foto: Reprodução Instagram

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Atriz investe no mercado imobiliário

Além da trajetória artística, Mylla passou a se dedicar ao setor imobiliário. Ao lado do marido, o investidor Paulo Luis Sartori, com quem é casada desde 2007, ela comanda uma imobiliária na região dos Jardins, em São Paulo. O negócio é voltado para imóveis de alto padrão, com foco na compra, reforma e modernização de apartamentos antigos para revenda.

A atriz atua como corretora de imóveis e especialista em retrofit, processo que consiste na renovação de construções antigas para adaptá-las às necessidades atuais, preservando características arquitetônicas quando possível. A atividade se tornou uma frente profissional paralela à carreira artística.

Apesar da mudança de foco profissional, Mylla já afirmou que não abandonou a atuação e continua aberta a oportunidades na televisão. Fora do trabalho, ela também se dedica à família. A artista é mãe de Arthur, de 15 anos, fruto do casamento com Paulo Luis Sartori.