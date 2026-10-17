Brasil deve voltar a ser 8ª maior economia do mundo em 2027, prevê FMI

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 17/10/2026 às 10h42

O Brasil deve voltar ao posto de oitava maior economia do mundo em 2027, deixando para trás Rússia e Itália.

A projeção faz parte do documento Perspectivas da Economia Mundial, divulgado nesta semana pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

De acordo com o estudo, o Produto Interno Bruto (PIB, conjunto de todos os bens e serviços produzidos no país) brasileiro alcançará US$ 2,80 trilhões (R$ 14,65 trilhões) no ano que vem.

Em 2026, o país termina na décima posição do ranking, com PIB de US$ 2,655 trilhões.

Para 2027, a lista mantém os Estados Unidos como maior potência econômica, seguida pela China.

Confira o Top 10 das economias mundiais, segundo a projeção do FMI, instituição multilateral vinculada às Nações Unidas.

Estados Unidos: US$ 34,44 trilhões

China: US$ 22,94 trilhões

Alemanha: US$ 5,66 trilhões

Índia: US$ 4,52 trilhões

Reino Unido: US$ 4,49 trilhões

Japão: US$ 4,47 trilhões

França: US$ 3,65 trilhões

Brasil: US$ 2,80 trilhões

Itália: US$ 2,77 trilhões

Rússia: US$ 2,68 trilhões

A última vez em que o Brasil ficou no oitavo lugar foi em 2017. De acordo com a estimativa do FMI, o país segue na oitava posição até 2031, último ano projetado.

A melhor posição já ocupada pelo Brasil no ranking global de PIB foi a sétima posição, alcançada em 1995 e de 2010 a 2014.