Mamógrafo fortalece atendimento e amplia acesso aos exames no CEM de Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 17/10/2026 às 10h43

Novo mamógrafo digital representa um avanço na saúde da mulher, com maior acesso aos exames e melhores condições para a detecção precoce do câncer de mama.

Para muitas mulheres, realizar uma mamografia significa mais do que cumprir uma orientação médica. É a oportunidade de cuidar da própria saúde, esclarecer dúvidas e ter mais tranquilidade. Em Porto Velho, a aquisição de um novo mamógrafo digital para o Centro de Especialidades Médicas (CEM) representa um avanço no acesso a esse atendimento pela rede pública municipal.

Desde a retomada do serviço, em 2025, a realização de mamografias voltou a fazer parte da estrutura de atendimento da unidade, ampliando as possibilidades de acesso ao exame pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Um levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) registra 1.795 mamografias na rede ambulatorial municipal, sendo 991 em 2025 e outras 804 entre janeiro e maio de 2026. Os números demonstram a demanda por esse procedimento e sua importância para a saúde das mulheres de Porto Velho.

O novo mamógrafo digital chegou ao CEM em janeiro de 2025, após um período de aproximadamente dois anos sem funcionamento do equipamento anterior. A aquisição permitiu recuperar a estrutura necessária para a realização dos exames na unidade.

A mamografia permite identificar alterações nas mamas, inclusive aquelas que ainda não apresentam sintomas perceptíveis. Por isso, o exame é uma ferramenta importante para a detecção precoce do câncer de mama, tanto no acompanhamento de mulheres sem sintomas quanto na investigação de possíveis alterações, conforme orientação dos profissionais de saúde.

Para o prefeito Léo Moraes, o investimento em equipamentos de saúde deve representar melhorias concretas no atendimento à população.

“Estamos falando de um exame que pode fazer diferença na vida de muitas mulheres. Recuperar esse atendimento no CEM é garantir mais cuidado, prevenção e acesso à saúde para quem precisa da rede pública”.

Além de ampliar a disponibilidade do exame, o equipamento digital oferece imagens detalhadas que auxiliam os profissionais na avaliação das mamas. Para a retomada do serviço, a unidade também contou com a preparação dos profissionais responsáveis pela realização dos procedimentos.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destaca que a disponibilidade do mamógrafo representa mais cuidado e atenção às mulheres que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Sabemos o quanto é importante para uma mulher conseguir realizar seus exames e acompanhar a própria saúde. Ter esse equipamento disponível no CEM significa oferecer mais acesso, segurança e oportunidade de identificar alterações precocemente. Nosso objetivo é fortalecer esse cuidado e garantir um atendimento cada vez mais próximo da população”.

O acesso à mamografia também permite que as mulheres recebam acompanhamento conforme suas necessidades de saúde. A avaliação profissional é fundamental para orientar a realização do exame e definir os cuidados necessários em cada situação.

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semusa, orienta as mulheres a procurarem uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para receber informações sobre o acompanhamento da saúde das mamas e a necessidade de realização da mamografia, de acordo com a avaliação dos profissionais de saúde.