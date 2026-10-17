Sarau Brasilidades celebra a MPB com apresentações e microfone aberto neste sábado (17)

Por Simone Rios

Publicada em 17/10/2026 às 10h20

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do Município de Porto Velho (Funcultural), realiza neste sábado (17), a partir das 18h, o Sarau Brasilidades, no Mercado Cultural. Com entrada gratuita, o evento celebra o Dia da Música Popular Brasileira (MPB) e convida a população a revisitar canções que marcaram diferentes épocas, em uma programação que também abre espaço para quem deseja subir ao palco e cantar.

A iniciativa propõe um encontro entre diferentes gerações por meio de um repertório que faz parte da memória afetiva dos brasileiros. O público poderá acompanhar interpretações de sucessos consagrados, em uma noite que destaca a riqueza da produção musical do país e os talentos de Porto Velho.

Clássicos da MPB ganham novas interpretações

A programação contará com duas cantoras da cena artística de Porto Velho. Às 19h, Geisy Drober abre as apresentações, seguida por Luânna Shockness, que sobe ao palco às 21h.

O repertório será inspirado em grandes nomes da MPB, como Elis Regina, Milton Nascimento, Gal Costa e Chico Buarque, referências de diferentes períodos da história musical do Brasil. A proposta é trazer ao público composições conhecidas por suas melodias e letras, que continuam presentes no cotidiano atual.

Débora Figueiredo afirma que o Sarau Brasilidades valoriza as cantoras locais e celebra a música brasileira

A celebração também destaca o trabalho das intérpretes da região, que darão novas vozes a obras consagradas, aproximando o público de um patrimônio artístico que permanece vivo e atual.

Para a presidente da Fundação Cultural, Débora Figueredo, o sarau também representa uma oportunidade de dar visibilidade aos artistas da cidade.

“A MPB faz parte da memória afetiva de muitas gerações. Com o Sarau Brasilidades, queremos celebrar essa riqueza musical e, ao mesmo tempo, valorizar as cantoras de Porto Velho, que ajudam a manter viva a nossa cultura”, destacou Débora.

Microfone aberto: o público também entra em cena

Além das apresentações programadas, o Sarau Brasilidades terá momentos de microfone aberto, nos quais qualquer pessoa presente poderá experimentar a emoção de cantar no palco do Mercado Cultural.

A participação será espontânea, sem necessidade de inscrição antecipada. Os interessados deverão escolher a canção que desejam interpretar e levar o acompanhamento musical, preferencialmente já baixado no celular ou em um pendrive.

A proposta é transformar os espectadores em participantes da programação, criando oportunidades para que admiradores da MPB compartilhem suas interpretações e homenageiem seus cantores favoritos.

Um encontro para celebrar a música

Realizado em uma das referências culturais do Centro de Porto Velho, o sarau oferece uma opção gratuita de entretenimento para famílias, grupos de amigos e admiradores das composições que ajudaram a construir a identidade musical do Brasil.

A iniciativa integra as ações da Prefeitura de Porto Velho voltadas à democratização do acesso à arte, ao incentivo à produção cultural e à ocupação dos espaços públicos com atividades que promovem o encontro entre a população e as diferentes manifestações artísticas.

“Queremos uma Porto Velho cada vez mais viva, com espaços públicos ocupados pelas famílias, pela música e pela cultura. O Sarau Brasilidades é mais uma oportunidade para a população aproveitar uma programação gratuita, prestigiar nossos artistas e viver momentos de lazer e convivência na nossa cidade”, afirmou o prefeito Léo Moraes