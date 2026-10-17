Rio Madeira registra nível abaixo da média e exige atenção redobrada de pescadores e navegantes

Por Jhon Silva

Publicada em 17/10/2026 às 08h24

O rio Madeira faz parte da rotina de centenas de famílias que dependem de suas águas para trabalhar, pescar, transportar mercadorias ou chegar às comunidades ribeirinhas. Mas, com a redução do nível do rio, atividades que fazem parte do cotidiano exigem ainda mais cuidado, principalmente de quem utiliza pequenas embarcações.

De acordo com os dados de monitoramento informados pela Defesa Civil, a régua do rio Madeira, em Porto Velho, registrou 2,46 metros, enquanto a média para o mês de outubro é de 3,93 metros. A diferença de 1,47 metro reforça a necessidade de atenção às condições de navegação neste período.

Com a diminuição do nível da água, bancos de areia, pedras e outros obstáculos podem ficar mais próximos da superfície, aumentando o risco de encalhamento, colisões e danos às embarcações. Em determinados trechos, os canais navegáveis também podem ficar mais estreitos, exigindo manobras cuidadosas.

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Defesa Civil Municipal, orienta que proprietários e condutores de embarcações redobrem a atenção, principalmente em áreas rasas, locais desconhecidos e pontos onde a correnteza permanece intensa.

“O Rio Madeira faz parte da vida de muitas famílias de Porto Velho. Neste período de águas baixas, a informação e a prevenção são fundamentais para evitar acidentes. Nossa Defesa Civil segue orientando a população para que todos possam realizar suas atividades com mais segurança”.

A redução do nível do rio exige cuidados tanto durante os deslocamentos quanto nas atividades realizadas às suas margens. Além dos riscos à navegação, a estiagem pode deixar expostas áreas instáveis, que também representam perigo para pescadores e moradores.

O superintendente municipal de Proteção e Defesa Civil, Marcos Berti, explica que a redução do nível do rio exige mudanças na rotina de quem depende da navegação.

“Quem utiliza o rio diariamente precisa observar as condições de cada trecho antes de sair. Com a água mais baixa, obstáculos podem representar riscos para as embarcações. Nossa orientação é evitar situações perigosas e priorizar sempre a segurança”.

Outro cuidado importante envolve os pescadores que permanecem às margens do Madeira. Durante a estiagem, podem surgir os chamados falsos barrancos, formados por sedimentos recentes e pouco consolidados. Essas estruturas podem parecer firmes, mas apresentam risco de desmoronamento, especialmente com a chegada das chuvas.

Por isso, a Defesa Civil recomenda evitar a permanência sobre barrancos instáveis ou muito próximos de suas bordas, além de não utilizar esses locais para apoiar equipamentos ou realizar atividades de pesca.

É importante destacar que a medição de 2,46 metros corresponde à régua utilizada como referência para a área urbana de Porto Velho. O comportamento do rio não é uniforme ao longo de sua extensão, e comunidades de outras regiões podem enfrentar condições diferentes de profundidade, correnteza e navegabilidade.

Em caso de situações de risco ou outras ocorrências relacionadas à estiagem, a Defesa Civil Municipal pode ser acionada pelo telefone de emergência 199 ou pelo número (69) 98473-2112.