Educação de Espigão do Oeste é homenageada pela Câmara de Vereadores

Por ASSESSORIA

Publicada em 17/10/2026 às 08h55

Na noite desta quinta-feira, a educação municipal de Espigão d’Oeste recebeu homenagens da Câmara de Vereadores pelos avanços gradativos nos índices do IDEB e pelo trabalho desenvolvido na formação dos estudantes.

A solenidade contou com a entrega da Moção de Aplausos nº 05/2026, de autoria do vereador Amilton Alves de Souza, destinada às escolas do município, e da Moção de Aplausos nº 04/2025, de autoria do vereador Adriano Meireles da Paz, dedicada aos professores da rede pública municipal.

Foram homenageadas 10 instituições de ensino, das zonas urbana e rural, reconhecendo o compromisso das equipes gestoras e de todos os profissionais que fazem a educação acontecer diariamente.

A homenagem ganha um significado especial nesta semana do Dia dos Professores, valorizando aqueles que dedicam suas vidas ao ensino e à formação de bons cidadãos.

A Prefeitura de Espigão d’Oeste parabeniza todos os profissionais da educação por sua dedicação e contribuição para o futuro do nosso município!

Educação que transforma vidas e constrói o futuro!