Papa Leão XIV recebe alta após cirurgia para tratar câncer de pulmão

Por G1

Publicada em 17/10/2026 às 09h43

O papa Leão XIV recebeu alta do Hospital Gemelli, em Roma, neste sábado (17), quatro dias após passar por uma cirurgia para tratar um câncer de pulmão, e apareceu em público pela primeira vez desde a internação.

As fotos são de uma missa celebrada pelo pontífice às 7h desta sexta, no horário de Brasília, na capela do 10º andar do hospital Gemelli, em Roma, segundo o Vaticano.

Exames de sangue e imagens do tórax indicaram que o pontífice estava apto a deixar o hospital, informou o Vaticano.

No domingo (18), ele conduzirá orações de seu apartamento no Vaticano para os peregrinos na Praça de São Pedro, em sua primeira aparição pública desde que foi internado.

Os médicos removeram o lobo inferior do pulmão direito. Segundo informações divulgadas anteriormente, a operação foi concluída sem complicações.

O adenocarcinoma é o tipo mais comum de câncer de pulmão. Até o momento, os médicos não divulgaram o tamanho do tumor nem informaram se a doença atingiu os linfonodos próximos, fatores importantes para determinar o prognóstico.

Em comunicado divulgado neste sábado, o diretor da Direção de Saúde e Higiene do Vaticano, Luigi Carbone, e o chefe da equipe de cirurgia torácica responsável pela operação, Stefano Margaritora, afirmaram que os resultados dos exames e a avaliação clínica permitiram a alta hospitalar.

Vaticano diz que manterá viagem do papa à América do Sul

A Santa Sé informou que os preparativos para a viagem do papa ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, prevista para 6 a 17 de novembro e considerada uma das mais intensas organizadas para um pontífice em décadas, continuam em andamento.

O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, afirmou na sexta-feira que Leão XIV talvez precise ajustar o ritmo de sua agenda daqui para a frente, “de acordo com as condições de sua saúde”. É incomum que um cardeal declare abertamente que um papa possa precisar modificar sua rotina.

Na sexta-feira, o Vaticano divulgou as primeiras imagens do pontífice desde a cirurgia. Nas fotografias, ele aparece celebrando uma missa e de pé, sem auxílio.