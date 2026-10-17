Cirone Deiró recebe convite para abertura do Projeto Eu Acredito em Cacoal
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 17/10/2026 às 08h50
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 O Parque de Exposições de Cacoal receberá, no dia 31 de outubro, às 8h, a abertura do Projeto Eu Acredito, iniciativa destinada a promover inclusão, desenvolvimento e qualidade de vida para crianças que necessitam de atenção especializada.

O deputado estadual Cirone Deiró informou ter recebido um convite para participar da abertura do projeto. A proposta tem como foco ampliar as oportunidades de desenvolvimento e contribuir para o atendimento das necessidades específicas do público infantil contemplado pela iniciativa.

Ao comentar o convite, o parlamentar defendeu o apoio a projetos dessa natureza. Segundo Cirone Deiró, iniciativas voltadas à inclusão contribuem para ampliar oportunidades e construir uma sociedade mais acolhedora.

A abertura está marcada para as 8h do dia 31 de outubro, no Parque de Exposições de Cacoal.

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