Prefeitura de Cacoal intensifica ações de prevenção e cuidado com a saúde da mulher

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 17/10/2026 às 09h14

A Prefeitura de Cacoal intensificou as ações da campanha Outubro Rosa nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com atividades educativas, orientações sobre a prevenção do câncer de mama e do colo do útero, atendimento médico voltado às mulheres, coleta de material para exames de DNA-HPV e iniciativas de autocuidado, beleza e autoestima.

A programação também inclui rodas de conversa e orientações para incentivar as mulheres a manter os exames preventivos em dia e procurar os serviços de saúde. A recomendação é que cada moradora busque a UBS responsável pela área onde reside para participar das atividades.

Uma das unidades com mudança no atendimento é a UBS Edmur José Marchiori, que passou a funcionar em horário ampliado, das 7h às 19h. A medida busca facilitar o acesso aos serviços de saúde para mulheres e demais moradores que trabalham durante o dia e têm dificuldade para comparecer à unidade no horário convencional.

Atendimento das 7h às 19h

Na UBS Edmur José Marchiori, as equipes realizam rodas de conversa, atendimentos e exames preventivos, incluindo a coleta pelo novo método de detecção do HPV disponibilizado pelo município.

Encerramento será no dia 27 de outubro

O encerramento da campanha será realizado às 18h do dia 27 de outubro, na UBS Efigênia José Corá. O local foi alterado: o evento não ocorrerá mais na Escola Augustinho Góes, como estava previsto anteriormente.

Segundo a organização, a mudança tem como objetivo ampliar o acesso e oferecer melhor acolhimento às mulheres, em uma unidade com melhores condições para receber o público.