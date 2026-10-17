Lúcio Mosquini lidera transição de Marcos Rogério; decreto de Marcos Rocha oficializa equipe com 35 nomes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/10/2026 às 08h40

PORTO VELHO, RO - O deputado federal Lúcio Mosquini, do PL, foi designado para coordenar os representantes do governador eleito na transição administrativa de Rondônia. A nomeação consta do Decreto nº 32.136, assinado pelo governador Marcos Rocha em 16 de outubro de 2026, que oficializou uma equipe composta por 35 pessoas, incluindo integrantes da atual estrutura do Executivo e representantes indicados para a próxima gestão.

RELEMBRE

Lúcio Mosquini é escolhido por Marcos Rogério para liderar transição e afirma que não vai “perseguir ninguém”

A composição estabelece dois grupos de trabalho. O primeiro reúne 13 integrantes do governo Marcos Rocha, sob coordenação-geral de Rute Carvalho Silva Pedrosa, secretária-executiva do Gabinete do Governador. O segundo conta com 22 representantes do governador eleito, coordenados por Mosquini.

O ato complementa o Decreto nº 32.125, de 14 de outubro, responsável pela instituição da equipe de transição governamental com fundamento na Lei Estadual nº 3.139, de 17 de julho de 2013. A regulamentação anterior também revogou o Decreto nº 23.330, de 5 de novembro de 2018.

Entre os representantes da administração atual estão dirigentes de setores ligados à coordenação política, segurança institucional, planejamento, orçamento, finanças, contabilidade e assessoramento jurídico.

Pela Casa Civil, foram nomeados Elias Rezende de Oliveira, secretário-chefe da pasta, e Gilmar Oliveira de Souza, secretário adjunto. A Casa Militar terá a participação de Valdemir Carlos de Góes, secretário-chefe, e Alexandre Gonçalves Viana, secretário-subchefe.

A Procuradoria-Geral do Estado será representada pelo procurador-geral Thiago Alencar Alves Pereira e pelo procurador-geral adjunto Brunno Correa Borges.

Na Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), os trabalhos contarão com Beatriz Basílio Mendes, titular da pasta, e Jakeline Oliveira Costa Mackerte, secretária adjunta.

A Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) indicou Franco Maegaki Ono, secretário estadual, e Márcio Alves Passos, secretário adjunto. Pela Contabilidade Geral do Estado (Coges), participarão Jurandir Cláudio Dadda, contador-geral, e Luana Luiza Goncalves de Abreu Hey, contadora-geral adjunta.

A relação dos representantes do governador eleito começa com Lúcio Antônio Mosquini, Edemir Monteiro Brasil Neto, Esdras Simionato Paz, Marco Aurélio Blaz Vasques e Silas Rosalino de Queiroz. Esses cinco nomes aparecem tanto no artigo 3º, destinado à indicação inicial dos representantes, quanto no artigo 4º, que formaliza a nomeação dos integrantes da equipe.

Além deles, foram nomeados André Luiz Ferreira da Silva, Antônio Carlos Alencar do Nascimento, Cézar Oliveira de Souza, Ednaldo Gomes de Paiva Sodré e Gustavo Nobre de Azevedo.

Também integram a equipe Rosely Maria Dias Vieira, Juacy dos Santos Loura Júnior, José Eduardo Guidi, Lidiane Tanazildo da Costa, Ludmila Lucas Tavares, Marcos Paiva Freitas e Márcio de Oliveira Bortolotti.

Completam os 22 representantes Marcos Antônio Shreder da Silva, Nair Ortega Rezende dos Santos, Patrícia Margarida Oliveira Costa, Valdemar Camata Júnior e Walter Silvano Gonçalves Oliveira.

A distinção entre os artigos 3º e 4º é importante para a contagem dos integrantes. Embora cinco representantes sejam mencionados duas vezes, eles não correspondem a nomeações adicionais. A equipe da futura gestão possui 22 membros distintos, que, somados aos 13 representantes da administração atual, totalizam 35 participantes.