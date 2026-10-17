Lúcio Mosquini lidera transição de Marcos Rogério; decreto de Marcos Rocha oficializa equipe com 35 nomes
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 17/10/2026 às 08h40
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PORTO VELHO, RO - O deputado federal Lúcio Mosquini, do PL, foi designado para coordenar os representantes do governador eleito na transição administrativa de Rondônia. A nomeação consta do Decreto nº 32.136, assinado pelo governador Marcos Rocha em 16 de outubro de 2026, que oficializou uma equipe composta por 35 pessoas, incluindo integrantes da atual estrutura do Executivo e representantes indicados para a próxima gestão.

RELEMBRE 
Lúcio Mosquini é escolhido por Marcos Rogério para liderar transição e afirma que não vai “perseguir ninguém”

A composição estabelece dois grupos de trabalho. O primeiro reúne 13 integrantes do governo Marcos Rocha, sob coordenação-geral de Rute Carvalho Silva Pedrosa, secretária-executiva do Gabinete do Governador. O segundo conta com 22 representantes do governador eleito, coordenados por Mosquini.

O ato complementa o Decreto nº 32.125, de 14 de outubro, responsável pela instituição da equipe de transição governamental com fundamento na Lei Estadual nº 3.139, de 17 de julho de 2013. A regulamentação anterior também revogou o Decreto nº 23.330, de 5 de novembro de 2018.

Entre os representantes da administração atual estão dirigentes de setores ligados à coordenação política, segurança institucional, planejamento, orçamento, finanças, contabilidade e assessoramento jurídico.

Pela Casa Civil, foram nomeados Elias Rezende de Oliveira, secretário-chefe da pasta, e Gilmar Oliveira de Souza, secretário adjunto. A Casa Militar terá a participação de Valdemir Carlos de Góes, secretário-chefe, e Alexandre Gonçalves Viana, secretário-subchefe.

A Procuradoria-Geral do Estado será representada pelo procurador-geral Thiago Alencar Alves Pereira e pelo procurador-geral adjunto Brunno Correa Borges.

Na Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), os trabalhos contarão com Beatriz Basílio Mendes, titular da pasta, e Jakeline Oliveira Costa Mackerte, secretária adjunta.

A Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) indicou Franco Maegaki Ono, secretário estadual, e Márcio Alves Passos, secretário adjunto. Pela Contabilidade Geral do Estado (Coges), participarão Jurandir Cláudio Dadda, contador-geral, e Luana Luiza Goncalves de Abreu Hey, contadora-geral adjunta.

A relação dos representantes do governador eleito começa com Lúcio Antônio Mosquini, Edemir Monteiro Brasil Neto, Esdras Simionato Paz, Marco Aurélio Blaz Vasques e Silas Rosalino de Queiroz. Esses cinco nomes aparecem tanto no artigo 3º, destinado à indicação inicial dos representantes, quanto no artigo 4º, que formaliza a nomeação dos integrantes da equipe.

Além deles, foram nomeados André Luiz Ferreira da Silva, Antônio Carlos Alencar do Nascimento, Cézar Oliveira de Souza, Ednaldo Gomes de Paiva Sodré e Gustavo Nobre de Azevedo.

Também integram a equipe Rosely Maria Dias Vieira, Juacy dos Santos Loura Júnior, José Eduardo Guidi, Lidiane Tanazildo da Costa, Ludmila Lucas Tavares, Marcos Paiva Freitas e Márcio de Oliveira Bortolotti.

Completam os 22 representantes Marcos Antônio Shreder da Silva, Nair Ortega Rezende dos Santos, Patrícia Margarida Oliveira Costa, Valdemar Camata Júnior e Walter Silvano Gonçalves Oliveira.

A distinção entre os artigos 3º e 4º é importante para a contagem dos integrantes. Embora cinco representantes sejam mencionados duas vezes, eles não correspondem a nomeações adicionais. A equipe da futura gestão possui 22 membros distintos, que, somados aos 13 representantes da administração atual, totalizam 35 participantes.

O decreto foi assinado eletronicamente pelo governador Marcos Rocha. De acordo com o artigo 5º, a medida entra em vigor no primeiro dia útil após sua publicação. Com a formalização dos nomes, ficam identificados os representantes das duas administrações que participarão da transição governamental em Rondônia.

Painel documental · Governo de Rondônia

Quem integra a transição de governo?

Todos os nomes designados no Decreto nº 32.136, de 16 de outubro de 2026, organizados por equipe e área de atuação.

35integrantes distintos
13administração atual
22governador eleito

A transição tem uma coordenação-geral do governo atual e um coordenador dos representantes do governador eleito. Confira abaixo os dois grupos oficiais.

Coordenação-geral · Governo atual
Rute Carvalho Silva PedrosaSecretária-executiva do Gabinete do Governador
Coordenação do governador eleito
Lúcio Antônio MosquiniRepresentante do governador eleito Marcos Rogério

Representantes do governo atual

Distribuídos entre sete estruturas administrativas.

13 nomes
Gabinete do Governador
Rute Carvalho Silva PedrosaSecretária-executiva · Coordenadora-geral
Casa Civil
Elias Rezende de OliveiraSecretário-chefe
Gilmar Oliveira de SouzaSecretário adjunto
Casa Militar
Valdemir Carlos de GóesSecretário-chefe
Alexandre Gonçalves VianaSecretário-subchefe
Procuradoria-Geral do Estado
Thiago Alencar Alves PereiraProcurador-geral
Brunno Correa BorgesProcurador-geral adjunto
Planejamento, Orçamento e Gestão · Sepog
Beatriz Basílio MendesSecretária de Estado
Jakeline Oliveira Costa MackerteSecretária adjunta
Secretaria de Finanças · Sefin
Franco Maegaki OnoSecretário de Estado
Márcio Alves PassosSecretário adjunto
Contabilidade Geral · Coges
Jurandir Cláudio DaddaContador-geral
Luana Luiza Goncalves de Abreu HeyContadora-geral adjunta

Representantes do governador eleito

Equipe coordenada por Lúcio Antônio Mosquini.

22 nomes

Cinco integrantes também indicados no artigo 3º

01Lúcio Antônio MosquiniCoordenador do governador eleito
02Edemir Monteiro Brasil Neto
03Esdras Simionato Paz
04Marco Aurélio Blaz Vasques
05Silas Rosalino de Queiroz

Demais integrantes nomeados no artigo 4º

06André Luiz Ferreira da Silva
07Antônio Carlos Alencar do Nascimento
08Cézar Oliveira de Souza
09Ednaldo Gomes de Paiva Sodré
10Gustavo Nobre de Azevedo
11Rosely Maria Dias Vieira
12Juacy dos Santos Loura Júnior
13José Eduardo Guidi
14Lidiane Tanazildo da Costa
15Ludmila Lucas Tavares
16Marcos Paiva Freitas
17Márcio de Oliveira Bortolotti
18Marcos Antônio Shreder da Silva
19Nair Ortega Rezende dos Santos
20Patrícia Margarida Oliveira Costa
21Valdemar Camata Júnior
22Walter Silvano Gonçalves Oliveira
Por que não são 40 integrantes? Os cinco primeiros nomes do grupo do governador eleito constam dos artigos 3º e 4º do decreto. São as mesmas pessoas, registradas nas etapas de indicação e nomeação; por isso, foram contadas apenas uma vez.
Fonte: Decreto estadual nº 32.136/2026, assinado em 16/10/2026. Ato fundamentado no Decreto nº 32.125/2026 e na Lei estadual nº 3.139/2013. Processo SEI nº 0014.003118/2026-88 · Documento 77740887. O decreto prevê vigência no primeiro dia útil após sua publicação.
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