Presidente do SINJUR se reúne com desembargador Alexandre Miguel e cobra alinhamento da GAD e pagamento de direitos pendentes

Por SINJUR

Publicada em 17/10/2026 às 08h36

Visita institucional realizada na tarde desta sexta-feira (16) na sede do Tribunal de Justiça de Rondônia pautou valorização salarial e quitação de débitos com os servidores do Judiciário estadual

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Sinjur), André Coelho, realizou nesta sexta-feira (16) visita institucional ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), onde se reuniu com o presidente da Corte, desembargador Alexandre Miguel. A pauta central do encontro foi a defesa dos interesses da categoria: o pedido de alinhamento e ajuste do valor da Gratificação de Atividade de Desempenho (GAD) e o pagamento de direitos ainda pendentes para os servidores do Poder Judiciário rondoniense.

Na reunião, André Coelho apresentou ao desembargador Alexandre Miguel as reivindicações da categoria relacionadas à GAD, pleiteando o alinhamento e a correção do valor da gratificação. A liderança sindical reforçou a necessidade de que o benefício reflita adequadamente a realidade da carreira e contribua de forma efetiva para a valorização dos servidores ativos do Judiciário estadual.

Além do tema da gratificação, o presidente do Sinjur cobrou providências quanto ao pagamento de direitos ainda pendentes para a categoria. O assunto é acompanhado de perto pelo sindicato, que tem atuado junto à administração do tribunal para garantir que os servidores recebam integralmente o que lhes é devido por lei.

A visita reforça a postura ativa da atual gestão do Sinjur no diálogo institucional com a cúpula do Poder Judiciário. O canal direto com a presidência do TJRO tem sido fundamental para avançar nas pautas de valorização da categoria e assegurar que os compromissos firmados sejam cumpridos.

O Sinjur somos todos nós.