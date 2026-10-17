Prefeitura oferece gratuitamente preservativos, anticoncepcionais, DIU e implantes contraceptivos

Por Assessoria

Publicada em 17/10/2026 às 08h30

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - Semusa, disponibiliza diversos métodos contraceptivos gratuitamente na rede municipal de saúde. A população pode procurar as farmácias e unidades básicas de saúde - UBS do município para obter orientações sobre as opções disponíveis e o acesso a cada uma delas.

Entre os métodos ofertados estão preservativos masculinos e femininos, anticoncepcionais orais e injetáveis, dispositivo intrauterino (DIU), implante contraceptivo (Implanon) e contracepção de emergência, conhecida como pílula do dia seguinte. A rede municipal também oferece acesso aos procedimentos de laqueadura tubária e vasectomia.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Jaíne Barboza, a escolha do método deve considerar as necessidades, a rotina e as condições de saúde de cada pessoa, com orientação de médico ou enfermeiro.

A secretária ressalta que a retirada de preservativos é feita diretamente nas unidades. “Os preservativos podem ser retirados em qualquer unidade básica de saúde, sem consulta prévia”, explicou.