Servidores do TJRO ganham medalha de ouro no futsal em competição europeia

Por TJ/RO

Publicada em 16/10/2026 às 14h10

A participação foi possível graças ao apoio de Servidores do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) consagraram-se campeões na modalidade de futsal nos XI European Police & Fire Games, competição multiesportiva que reúne policiais e bombeiros de diversos países da Europa. O projeto, iniciado em novembro do ano passado, conquistou o primeiro lugar com uma equipe formada por servidores do TJRO, policiais penais, um policial militar e um policial rodoviário federal. Os atletas conseguiram fontes para arcar com as despesas independente de ajuda financeira do Tribunal.

O servidor Herberton Dias, lotado na Escola da Magistratura de Rondônia (Emeron), compartilhou que essa foi a primeira participação do grupo no torneio. A equipe foi reunida por um amigo policial que já havia disputado a competição em 2023. “Essa competição reúne policiais e bombeiros da Europa. Tínhamos um amigo policial militar que já havia participado; ele recebeu o convite e nos chamou para fazer parte do projeto”, contou Herberton.

Outro membro da equipe, Diego Antunes, do setor de Cerimonial, relatou que, devido a um atraso no voo, o grupo chegou com um dia de atraso. Por conta disso, perderam duas partidas na modalidade de futebol 7 (soçaite) e não se classificaram para a segunda fase.No entanto, no futsal, consagraram-se campeões invictos.

A vitória consagra meses de dedicação e esforço dos atletas da equipe representando Rondônia para omundo. “Foi uma experiência única, maravilhosa e um evento super organizado”, disse o servidor Diego Antunes.