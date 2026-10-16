Deputado Jean Mendonça acompanha entrega de mudas de café clonal em Primavera de Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/10/2026 às 14h10

O incentivo à produção agrícola em Primavera de Rondônia foi destacado pelo deputado estadual Jean Mendonça (PL) durante uma agenda no município. O parlamentar ressaltou a importância de ampliar o acesso dos produtores rurais a tecnologias capazes de contribuir para a geração de renda e o fortalecimento da economia local.

Acompanhado do prefeito Lucas Nunes e dos vereadores Professor Fábio, Lucinho da P1 e Junior Lanzani, Jean Mendonça participou da entrega de mudas de café clonal destinadas aos produtores da região.

Segundo o deputado, a distribuição das mudas representa uma oportunidade de levar mais tecnologia ao campo, com reflexos esperados na renda das famílias que dependem da atividade agrícola.

Jean Mendonça também reafirmou seu compromisso com a agricultura familiar e com a continuidade de iniciativas direcionadas ao setor produtivo. Para o parlamentar, o fortalecimento de quem trabalha na produção rural contribui diretamente para o desenvolvimento econômico do município.