Por Folha do Sul

Publicada em 12/10/2026 às 09h00

Antes das 7:00h da manhã desta segunda-feira, 12, o apicultor Vicente Moreira registrou em fotos e vídeos um acidente envolvendo duas carretas em um trecho da BR 364, entre a área urbana de Vilhena e as instalações do frigorífico JBS, praticamente dentro da cidade.

Em entrevista por telefone ao FOLHA DO SUL, Moreira explicou a dinâmica da colisão: para não passar por cima de duas mulheres que estavam em uma motoneta Honda Biz, o caminhoneiro, que transportava blocos de concreto usados em obras de drenagem, desviou do veículo e tombou às da rodovia federal. Segundo a testemunha, a Biz teria freado bruscamente e parado na frente da carreta

A outra carreta, trafegando na direção contrária (Porto Velho/Vilhena) bateu de frente em uma das peças de concreto, que ficaram sobre a pista, deixando o motorista preso às ferragens. Populares tentavam resgatá-lo até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Não há informações sobre o estado dos dois caminhoneiros envolvidos no acidente, registrado antes do frigorífico, na baixada logo após placa que anuncia a distância entre Vilhena e Porto Velho.