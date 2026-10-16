Prefeito Affonso Cândido recebe medalha em comemoração aos 20 anos do Ciop

Por Assessoria Ciop

Publicada em 16/10/2026 às 14h41

O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), foi um dos homenageados na solenidade de comemoração aos 20 anos do Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop). O evento celebrou as duas décadas de serviços prestados pela instituição à segurança pública de Rondônia.

“Todos nós sabemos o quanto é importante termos uma segurança pública que realmente entrega resultados à sociedade. Para que haja paz em nossas casas e em nossas empresas, precisamos de homens e mulheres determinados em cumprir essa tarefa”, assegurou Affonso Cândido.

Durante a cerimônia, o prefeito recebeu a moeda comemorativa alusiva ao aniversário do órgão em reconhecimento à sua trajetória e parceria institucional. Além das moedas, foram entregues certificados de voto de louvor a diversas autoridades e representantes que desempenharam um papel relevante no apoio à segurança.

Além do prefeito Affonso Cândido, foram homenageadas as seguintes autoridades:

Alexandre Árabe Martins (delegado regional)

Edimar Correia José (Tenente-Coronel PM, comandante do 2º BPM)

Luiz Ricardo dos Santos (2º Tenente BM, comandante do 1º SGB/2º GBM)

Maria Sirlei Polla (capelã do UFP)

Histórico

O Ciop foi criado em junho de 2006 em Porto Velho, por meio de um convênio firmado entre o Ministério da Justiça e o Governo do Estado de Rondônia. Como parte da expansão das operações, uma unidade descentralizada (Ciop-II) foi inaugurada em Ji-Paraná, instalada nas dependências do 2º Batalhão da Polícia Militar em dezembro de 2024.