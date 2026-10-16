Prefeitura e SEMED realizam Cerimônia de Premiação e Reconhecimento das Boas Práticas do SAERO 2026

Por Assessoria

Publicada em 16/10/2026 às 15h18

A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou na noite desta quinta-feira, 15, no auditório da Faculdade FAROL, a Cerimônia de Premiação do SAERO (Sistema de Avaliação da Educação do Estado de Rondônia). O evento celebrou e valorizou o empenho e os excelentes resultados alcançados no ciclo avaliativo de 2025 por estudantes, professores, gestores e equipes escolares da rede municipal.

A solenidade reuniu autoridades, educadores, alunos e familiares em uma noite marcante de reconhecimento ao trabalho de excelência realizado nas escolas públicas do município.

Durante a cerimônia, o Secretário Municipal de Educação, Wander Barcelar, destacou a importância de reconhecer o esforço coletivo da comunidade escolar.

“A entrega dessas premiações representa a coroação de um trabalho contínuo feito em sala de aula. Ver o desempenho dos nossos alunos e o empenho dos nossos professores nos enche de orgulho e mostra que a educação de Rolim de Moura está no caminho certo. Esse reconhecimento fortalece o nosso compromisso em continuar investindo na qualidade do ensino e no futuro das nossas crianças.”

O Prefeito Municipal, Aldo Júlio, enfatizou o impacto transformador da educação e parabenizou todos os homenageados.

” Cada resultado positivo alcançado no SAERO reflete a dedicação dos nossos estudantes, o amor dos nossos professores pelo ensino e a parceria fundamental das famílias. Nosso objetivo principal é garantir um ensino de excelência, dando condições para que nossos jovens alcancem voos cada vez maiores. Parabéns a todos que fazem a diferença na educação do nosso município.”

A noite teve início com a execução do Hino de Rolim de Moura e uma apresentação cultural preparada pela Escola Menino Jesus, sob a direção das professoras Ivanir e Selma, com a participação das turmas do Infantil II e das professoras Josilaine, Elizabete, Vanessa e Leila.

Em seguida, foram entregues os troféus e placas de reconhecimento aos destaques do SAERO 2025:

Alunos Destaque em Proficiência (1º ao 3º lugar por ano e disciplina):

• 2º Ano – Língua Portuguesa: Adam dos Passos Freitas (1º – Profª Valéria, Esc. Dionísio Quintino), Anna Julia Schwanz de Souza (2º – Profª Ana Tércia, Esc. Dionísio Quintino) e Theo Leite Pinheiro Olekszechen (3º – Profª Andressa Jordana, Esc. Balão Mágico).

• 2º Ano – Matemática: Adam dos Passos Freitas (1º – Profª Valéria, Esc. Dionísio Quintino), Kayo Henrique Rodrigues Celestino (2º – Profª Suellen, Esc. Balão Mágico) e Jhenyfer Cristina Fernandes Teixeira (3º – Profª Suellen, Esc. Balão Mágico).

• 3º Ano – Língua Portuguesa: Sophia Silva Estevo dos Santos (1º – Profª Eloides, Esc. Valdecir Sgarbi Filho), Maria Alicia Marques Pedroso (2º – Profª Arlete, Esc. Valdecir Sgarbi Filho) e Julia Reinholz Will (3º – Prof. Gelson, Esc. João Batista Dias).

• 3º Ano – Matemática: Laura Rafaela de Lima Konzen (1º – Profª Meire, Esc. João Batista Dias), Getulio de Oliveira Pereira (2º – Profª Meire, Esc. João Batista Dias) e Isabella Valentina dos Santos (3º – Profª Claudete, Esc. Valdecir Sgarbi Filho).

• 5º Ano – Língua Portuguesa: Vinicius Rafael Brito da Silva (1º – Profª Carina, Esc. Valdecir Sgarbi Filho), Arthur Henrique de Oliveira Silva (2º – Profª Rosilda, Esc. João Batista Dias) e Heloa Oliveira da Costa (3º – Profª Josiane, Esc. Valdecir Sgarbi Filho).

• 5º Ano – Matemática: Jade de Souza Paulo (1º – Prof. Marcio, Esc. Valdecir Sgarbi Filho), Murilo Israel Estevo (2º – Profª Cristina, Esc. Maria de Fátima) e Nathan Silva Souza (3º – Profª Maria José Feliz, Esc. João Batista Dias).

• 9º Ano – Língua Portuguesa: Ana Carolina Martins Matos (1º – Profª Neusa Kumm, Esc. José Veríssimo), Heloisa Buziquia Pessin (2º – Prof. Valdemar Mariano, Esc. Francisca Duran Costa) e Guilherme Faria Cizmoski (3º – Profª Neusa Kumm, Esc. José Veríssimo).

• 9º Ano – Matemática: Guilherme Faria Cizmoski (1º – Prof. Claudemir Aparecido, Esc. José Veríssimo), Kaique Renan Almeida da Silva (2º – Prof. Claudemir Aparecido, Esc. José Veríssimo) e Ana Carolina Martins Matos (3º – Prof. Claudemir Aparecido, Esc. José Veríssimo).

Professores Destaque na Rede e nas Escolas:

Foram premiados os educadores cujas turmas alcançaram as maiores pontuações, incluindo os professores Andressa Jordania Matozo De Lima, Suellen De Sena De Souza, Francisco Izidro De Souza, Luciana Pereira Guidorizi Da Silva, Jussara Belesque Martins, Elizabete De Souza Mello, Marcio Aparecido Atiles Mateus, Clebea Lima De Almeida, Maria Do Socorro Frutuoso, Adelia Maria Da Silva, Neusa Kumm de Lima, Claudenir Aparecido Fernandes, Ione Cardozo Duarte, Ines Teodoro Ricci, Osmario Silva de Oliveira, Joelma Alves Dos Santos Silva, Elisabete Duarte Oliveira, Cristiane Vanin e Maria José Freire Feliz.

Escolas Destaque em Média Geral:

Receberam troféus as instituições que obtiveram os melhores desempenhos médios por ano de ensino: Escola Cora Coralina, Escola Professor Valdecir Sgarbi Filho, Escola José Veríssimo, Escola Balão Mágico, Escola Professora Maria de Fátima de Oliveira e Escola João Batista Dias.

Ao final do evento, uma homenagem de reconhecimento à gestão e dedicação à educação de Rolim de Moura foi entregue ao Prefeito Aldo Júlio, ao Secretário Municipal de Educação Wander Barcelar e à Diretora Pedagógica Silmar Oliveira. A noite foi encerrada com um coquetel comemorativo servido a todos os convidados.