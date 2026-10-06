6º BPM disponibiliza canal de Disque-Denúncia via whatsApp para reforçar a segurança

O 6º Batalhão de Polícia Militar - 6º BPM, uma das instituições responsável pela segurança na faixa de fronteira em Guajará-Mirim - RO, reforçou seus canais de comunicação com a população por meio de um serviço direto de Disque-Denúncia via WhatsApp.
A ferramenta é coordenada pelo Núcleo de Inteligência do 6º BPM e tem como objetivo fortalecer a integração entre os cidadãos e as forças de segurança. O canal garante sigilo e anonimato para quem repassar informações que auxiliem no combate à criminalidade local.
Pelo número de WhatsApp (69) 9 9968-0026, os moradores podem enviar denúncias relativas a:
Tráfico de entorpecentes (comércio, transporte, cultivo e distribuição);
Furtos e roubos em residências, estabelecimentos comerciais e veículos;
Localização de veículos furtados ou roubados;
Informações sobre foragidos da Justiça com mandados de prisão em aberto;
Posse, porte e venda ilegal de armas de fogo;
Outras infrações e condutas que coloquem a segurança guajaramirense em risco.
"Sua denúncia faz a diferença!" e "Juntos por uma Guajará-Mirim mais segura!", a corporação destaca que o apoio da comunidade é fundamental para orientar o patrulhamento ostensivo e respaldar operações policiais em áreas prioritárias do município.
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