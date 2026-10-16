Papa fala ao telefone com Putin, oferece mediação na guerra e pede corredor humanitário

Por g1

Publicada em 16/10/2026 às 16h19

Do hospital, o papa Leão XIV falou ao telefone nesta sexta-feira (16) com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para discutir a guerra na Ucrânia, anunciou o Vaticano. O Kremlin confirmou a ligação.

Segundo o Vaticano, o pontífice pediu que Putin pause os ataques para permitir a entrada de comida e suprimentos, além da saída voluntária de moradores, em regiões da Ucrânia atualmente sob fogo cruzado.

Leão XIV expressou ainda "grave preocupação" com a situação humanitária em Oleshky, cidade no sul da Ucrânia ocupada pela Rússia (leia mais abaixo). E reiterou o "compromisso do Vaticano com o diálogo para a paz".

No início da guerra, o papa Francisco chegou a se oferecer para mediar o conflito e colocou o Vaticano como local de negociações, mas a proposta foi rejeitada pelo Kremlin.

O papa Leão XIV fez a ligação do hospital, onde segue internado após passar por cirurgia para a retirada de um tumor no pulmão.

O Kremlin não informou a posição de Putin sobre a oferta do papa. Logo após a ligação, no entanto, o governo russo afirmou que está "construindo uma zona de segurança" dentro da Ucrânia que "não fará parte de nenhuma negociação com Kiev". Oleshky, no sul, faria parte desse cinturão.

Ocupada pela Rússia, a cidade ucraniana de Oleshky enfrenta uma grave crise humanitária. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a cidade está sem estoque de alimentos nem combustível.

O jornal "The Washington Post" afirmou que a última entrega de alimentos na cidade foi em maio.

Oração e viagem

O Vaticano também informou nesta sexta-feira que o papa Leão XIV tem um quadro geral de saúde "bom" e fará oração ao público neste domingo (18). O pontífice, disse a Santa Sé, deverá viajar à América do Sul em novembro, disse nesta sexta-feira o Vaticano.

Leão XIV, de 71 anos, está internado desde o início da semana, quando foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor no pulmão direito, que também foi parcialmente removido. A operação ocorreu após o próprio papa anunciar, no fim de semana, que médicos haviam encontrado um nódulo em seu pulmão.

Nesta sexta, o Vaticano disse que mantém, por enquanto, os planos para a viagem de Leão XIV — o pontífice tem previsto visitar o Peru, a Argentina e o Uruguai entre início e meados de novembro. A Santa Sé também anunciou que o papa aparecerá ao público no domingo pela primeira vez desde que foi internado.

Segundo o Vaticano, ele conduzirá uma oração na ocasião.