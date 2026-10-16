Secretaria de Desenvolvimento Social promove piquenique para crianças e adolescentes atendidos pelo SCFV

Por Assessoria

Publicada em 16/10/2026 às 14h30

Cerca de 80 crianças e adolescentes atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) participaram, nesta quinta-feira (15), de um piquenique especial em comemoração ao Dia das Crianças. A ação foi promovida pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Semdes.

Realizado na Chácara WS, o evento contou com uma programação repleta de brincadeiras, atividades recreativas, distribuição de cestas de doces, proporcionando momentos de diversão, interação e fortalecimento dos vínculos entre os participantes.

A primeira-dama e secretária municipal de Desenvolvimento Social, Leidiane Lima destacou a importância de proporcionar momentos de lazer e alegria às crianças e aos adolescentes atendidos pelo serviço. “Queremos que eles vivenciem a infância e tenham momentos felizes. Por isso, preparamos esse dia especial, com recreação, distribuição de brindes e comida à vontade, para que essa experiência se torne uma lembrança feliz na vida de cada uma dessas crianças e adolescentes”, ressaltou.