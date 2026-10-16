DENARC prende suspeito de distribuir ecstasy em festas rave de Porto Velho

Por pvhnoticias.com

Publicada em 16/10/2026 às 14h20

Um homem de 31 anos foi preso preventivamente nesta sexta-feira (16), durante a Operação Madeira-Mamoré, suspeito de ser o principal responsável pela distribuição de drogas sintéticas em festas rave de Porto Velho.

A investigação começou em junho, após a apreensão de mais de 1.100 comprimidos de MDA, droga associada ao ecstasy. Segundo a Polícia, o suspeito era responsável por encomendar, financiar e organizar o transporte dos entorpecentes.

Durante a operação, foram cumpridos mandados nos bairros Flodoaldo Pontes Pinto, na zona norte, e Agenor de Carvalho, na zona leste. Celulares e outros dispositivos eletrônicos foram apreendidos para perícia.

A ação contou com a participação do DENARC, Polícia Federal, PRF, BPFRON e NIIF, além do apoio da Operação Protetor das Fronteiras, do Ministério da Justiça.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.