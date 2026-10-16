Jovem é alvejado com tiro por dupla de moto na zona sul

Por hora1rondonia.com

Publicada em 16/10/2026 às 09h15

Um jovem de aproximadamente 20 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio a tiros na tarde desta quinta-feira (15), em frente a uma residência localizada na Rua Grafita, no bairro Cidade Nova, Zona Sul de Porto Velho, capital de Rondônia. O crime mobilizou equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), após informações sobre disparos de arma de fogo contra a vítima. A ocorrência chamou a atenção pela ação dos criminosos, que conseguiram fugir logo após o ataque.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela equipe de jornalismo do postal de notícias Hora1Rondônia, o jovem estava em frente ao imóvel quando foi surpreendido por ocupantes de uma motocicleta, que efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção. Após o ataque, os suspeitos fugiram rapidamente, tomando rumo ignorado. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade dos envolvidos, nem sobre o que teria motivado a ação criminosa.

Assim que a ocorrência foi comunicada às autoridades, uma guarnição da Polícia Militar e uma equipe de motolância do SAMU foram mobilizadas para prestar atendimento à vítima. Entretanto, ao chegarem à região, os socorristas receberam a informação de que o jovem já estava sendo levado por populares, em um veículo particular, para a emergência do Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, unidade de referência no atendimento de urgência e emergência na capital. O estado de saúde da vítima não havia sido informado até a apuração inicial da ocorrência.

Os policiais militares realizaram os primeiros levantamentos, colheram informações sobre as circunstâncias do atentado e registraram a ocorrência para encaminhamento à Polícia Civil. O caso deverá ser investigado por policiais civis do 4º Distrito Policial, que buscarão identificar os autores, esclarecer a dinâmica dos disparos e descobrir a motivação da tentativa de homicídio.