Corrida Marco Zero 2026 abre inscrições para 5 mil vagas e terá R$ 304 mil em prêmios em Ji-Paraná

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/10/2026 às 09h50

As inscrições para a Corrida Internacional Marco Zero 2026 já estão abertas, com a oferta inicial de 3 mil vagas e previsão de disponibilização de outras 2 mil a partir de 17 de outubro. A competição será realizada em 22 de novembro, em Ji-Paraná, e contará com premiação total de R$ 304 mil, anunciada como a maior do Brasil entre as provas de corrida de rua com percurso de 10 quilômetros.

O calendário de inscrições estabelece 2 mil vagas para o Público Geral e outras mil destinadas à Inscrição Social no primeiro lote. A segunda etapa terá início em 17 de outubro, quando serão oferecidas mais 2 mil oportunidades de participação. A organização também disponibiliza inscrições para os pelotões Elite, Rondoniense, VIP e Segurança Pública (SPDO), além das modalidades Competitivo e Participativo do Público Geral.

No caso do pelotão Segurança Pública, a participação é reservada a profissionais das forças de segurança e de órgãos responsáveis pela fiscalização de trânsito em Rondônia. O ingresso nessa categoria depende de solicitação de cupom específico.

A realização da corrida também é apontada como oportunidade de movimentação econômica para Ji-Paraná. Segundo o secretário municipal de Governo, Yuri Mesquita, a participação da Prefeitura na organização demonstra a capacidade do município de receber competições esportivas de grande porte. Ele destacou que a dimensão do evento contribui para dar visibilidade à cidade e fortalecer sua posição como destino de atividades esportivas.

Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ji-Paraná, Gederson Vigatti, os efeitos da competição devem alcançar diferentes setores da economia local. O dirigente mencionou o potencial de movimentação do comércio, dos hotéis, dos restaurantes e dos estabelecimentos prestadores de serviços, impulsionado pela presença de corredores e visitantes.

“A Marco Zero vai muito além de uma competição esportiva”, declarou Vigatti ao destacar a importância da iniciativa para o município.

A prova integra a programação comemorativa do aniversário de Ji-Paraná e é organizada por meio de uma parceria entre o Serviço Social do Comércio (Sesc), a CDL e a Prefeitura Municipal. A expectativa dos organizadores é reunir mais de 5 mil corredores, com participação de atletas de diferentes categorias e níveis de competição.