Cláudia de Jesus reforça compromisso com a CPI do Leite e solicita prorrogação dos trabalhos

Por Assessoria

Publicada em 16/10/2026 às 09h30

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT), presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Cadeia Produtiva do Leite, reafirmou seu compromisso com a apuração das questões relacionadas ao setor leiteiro de Rondônia durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa, realizada na terça-feira (13). A parlamentar apresentou um requerimento solicitando a prorrogação dos trabalhos da comissão por mais 30 dias.

O pedido foi motivado pelo recebimento de informações do Ministério da Agricultura (MAPA), encaminhadas à comissão somente na sexta-feira anterior à sessão. Segundo a deputada, o prazo adicional é necessário para que a equipe técnica analise os dados e conclua a redação do relatório final sem comprometer o trabalho desenvolvido pela CPI.

A iniciativa reforça o compromisso de Cláudia de Jesus com a investigação da cadeia produtiva do leite e com a conclusão dos trabalhos da comissão, que trata de um setor importante para a agricultura familiar e para os produtores rurais de Rondônia.

Apesar da apresentação do requerimento, a prorrogação não foi votada. A sessão foi encerrada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano, devido à falta de quórum regimental. Eram necessários 13 parlamentares para a votação, mas apenas 11 estavam presentes.

Com isso, o pedido de prorrogação permanece pendente de deliberação, enquanto a deputada defende a necessidade de concluir a análise das informações recebidas e finalizar o relatório da CPI.