Ataque a escola nos EUA deixa três crianças e um professor mortos; atirador tinha 16 anos

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/10/2026 às 10h02

Três crianças, de 5, 8 e 11 anos, e um professor foram mortos em um ataque à Escola Primária Silver Rail, em Bend, no estado do Oregon, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (15). Segundo a polícia, o atirador era um adolescente de 16 anos, que acabou morto por um morador da comunidade.

Outras duas pessoas ficaram gravemente feridas: um aluno de 7 anos e um professor de 54. Ambos foram encaminhados ao hospital, informou o chefe de polícia de Bend, Mike Krantz, durante entrevista coletiva.

De acordo com as autoridades, o adolescente disparou contra as portas trancadas para entrar na escola. Um morador o perseguiu até o interior do prédio e o matou. Não foram divulgados outros detalhes sobre a identidade do agressor.

A governadora do Oregon, Tina Kotek, participou da coletiva e agradeceu ao homem que interveio. Segundo ela, a ação impediu que mais pessoas fossem mortas.

“Nenhum pai ou mãe deveria passar por um dia assim, e nenhuma comunidade deveria ter que viver isso”, declarou a governadora ao prestar solidariedade às famílias.

Krantz afirmou que todos os policiais de Bend participaram, em agosto deste ano, de um dia inteiro de treinamento para responder a ataques com atiradores em atividade.

“Infelizmente, isso é algo para o qual treinamos regularmente, e precisamos fazer isso”, disse o chefe de polícia. Ele acrescentou que a investigação será longa.