Protesto contra cortes de Milei na educação termina em confronto diante do Congresso argentino

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/10/2026 às 09h36

Manifestantes e policiais entraram em confronto nesta quinta-feira (15) em frente ao Congresso da Argentina, em Buenos Aires, durante um protesto contra a redução de gastos na educação adotada pelo governo de Javier Milei. A confusão deixou feridos e levou ao encerramento antecipado da mobilização.

Imagens divulgadas mostram o uso de gás lacrimogêneo e participantes arremessando objetos contra agentes das forças de segurança. O confronto começou antes do ato principal. Não foi informado o número de feridos.

Estudantes, professores e apoiadores participaram da manifestação para cobrar a reversão dos cortes. A mobilização teve atos também em Rosário e Córdoba.

A redução das despesas com educação integra a política de ajuste fiscal do governo Milei, que também atinge a saúde. O impacto sobre as universidades e a remuneração dos docentes está entre as queixas dos manifestantes.

Segundo autoridades da Universidade de Buenos Aires (UBA), os salários dos professores sofreram redução de aproximadamente 30%. A informação, porém, não especifica se o percentual representa diminuição nominal dos pagamentos ou perda de poder de compra.