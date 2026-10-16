Papa Leão XIV fará primeira aparição pública após cirurgia para tratar câncer de pulmão

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/10/2026 às 09h20

O papa Leão XIV deverá participar no domingo (18) da tradicional oração, em sua primeira aparição pública desde a internação para uma cirurgia de câncer de pulmão. A participação representa uma exceção à suspensão de seus compromissos, prevista até 20 de outubro.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (16), o Vaticano informou que o pontífice apresenta “melhora constante” e consegue realizar suas atividades diárias com plena autonomia. Ele permanece internado no Hospital Gemelli, em Roma.

Os exames de rotina realizados na quinta-feira tiveram resultados normais, segundo o boletim médico. Uma radiografia de tórax indicou boa recuperação do pulmão operado. Leão XIV também realizou sessões de fisioterapia.

“A recuperação geral está evoluindo conforme o esperado”, afirma o comunicado.

Aos 71 anos, o papa foi submetido, na tarde de terça-feira (13), à retirada do lobo inferior do pulmão direito após o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar. Segundo o Vaticano, a operação foi concluída com sucesso e sem complicações.

Ainda não foram divulgados o tamanho do tumor nem informações sobre eventual comprometimento dos linfonodos próximos, dados que ajudam a determinar a extensão da doença e o prognóstico.

Apesar da hospitalização e das restrições temporárias à agenda, continuam os preparativos para a viagem do pontífice à América do Sul, prevista para novembro. O Gemelli, onde ele recebe atendimento, também foi utilizado por seus antecessores para tratamentos e cirurgias.