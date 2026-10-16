PM prende dois suspeitos e apreende 201 porções de drogas na zona leste

Por Newsrondonia.com

Publicada em 16/10/2026 às 09h30

Dois jovens de 19 e 23 anos foram presos em flagrante por suspeita de tráfico de entorpecentes na noite de quinta-feira (15) em Porto Velho.

A ação do 5º BPM ocorreu em um imóvel improvisado na Rua Higienópolis, bairro São Francisco, onde foram encontradas 110 porções de maconha e 91 de cocaína, totalizando 201 invólucros.

Foram apreendidos R$ 890,30, balança de precisão, máquinas de cartão e de choque, dois celulares, duas motocicletas, e tudo foi encaminhado com os suspeitos à Central de Flagrantes.

Dois jovens, de 19 e 23 anos, foram presos em flagrante sob a suspeita de envolvimento com o tráfico de entorpecentes na noite desta quinta-feira (15), em Porto Velho. A prisão ocorreu em um imóvel improvisado situado na Rua Higienópolis, no bairro São Francisco, localizado na Zona Leste da capital.

A intervenção foi deflagrada por guarnições do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), que intensificaram o patrulhamento na região após o recebimento de denúncias sobre a comercialização de substâncias ilícitas no local. Durante a abordagem no terreno, os policiais localizaram 110 porções de maconha e 91 porções de cocaína, contabilizando 201 invólucros prontos para a venda.

Além do entorpecente, as equipes apreenderam R$ 890,30 em espécie, balança de precisão, máquina de cartão de crédito, máquina de choque e dois aparelhos celulares, além de recolherem duas motocicletas encontradas no local. Os dois suspeitos e todo o material recolhido foram conduzidos e apresentados na Central de Flagrantes para a formalização das medidas legais pertinentes.