Motociclista fica ferida em acidente envolvendo quatro veículos na BR-364

Por Pimenta Virtual

Publicada em 16/10/2026 às 09h00

Um acidente envolvendo quatro veículos deixou uma motociclista de 47 anos ferida por volta das 13h40 desta quinta-feira, no km 200 da BR-364, próximo ao Posto Mirian, em Pimenta Bueno. Conforme o Pimenta Virtual apurou no local com pessoas envolvidas no acidente, a mulher, moradora de Pimenta Bueno, conduzia uma motocicleta Biz no sentido de Cacoal quando teria entrado na pista contrária durante uma tentativa de ultrapassagem.

A motocicleta colidiu frontalmente com uma Fiat Strada que seguia de Espigão do Oeste em direção a Pimenta Bueno. Com o impacto, a motociclista foi arremessada ao solo e sofreu vários ferimentos, incluindo uma fratura exposta.

A Fiat Strada foi atingida na roda dianteira e ficou sem direção. Em seguida, o veículo colidiu com outros carros que trafegavam pela rodovia no sentido de Cacoal.

A mulher recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Corpo de Bombeiros. Depois de ser estabilizada ainda no local, ela foi encaminhada ao Hospital Municipal de Pimenta Bueno. Os ocupantes dos outros veículos não sofreram ferimentos e foram atendidos por uma equipe da Nova 364.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local realizando os procedimentos relacionados à ocorrência. A Nova 364 também auxiliou os envolvidos e controlou o trânsito, que precisou ser desviado para a marginal até a retirada dos veículos.

As informações foram colhidas no local com pessoas envolvidas no acidente. Até aquele momento, as autoridades ainda não haviam divulgado um posicionamento oficial porque a ocorrência permanecia em andamento.

A equipe do Pimenta Virtual busca informações atualizadas junto ao Hospital Municipal sobre o estado de saúde da motociclista.