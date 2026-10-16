Alunos de Ji-Paraná são destaques no atletismo do Joer que acontece em Cacoal

Por Equipe Semed/CCS

Publicada em 16/10/2026 às 11h26

Alunos da Escola Municipal Professor Irineu Dresch, de Ji-Paraná, conquistaram resultados expressivos na fase infantil (12 a 14 anos) dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), que acontece em Cacoal de 8 a 19 de outubro. Esta é a terceira e última fase da competição.

A etapa reúne 924 estudantes, classificados nas fases regionais, para as disputas de: basquetebol, futsal, handebol, voleibol, voleibol de praia, atletismo, badminton, ciclismo, taekwondo, tênis de mesa e xadrez. Para o evento, foram mobilizados 205 profissionais, entre técnicos, professores e equipe de apoio.

Os destaques ji-paranaenses foram os estudantes Pedro Henrique, que conquistou o primeiro lugar na modalidade de salto em distância, e Mikaela Santana, que foi a terceira colocada no lançamento de dardo. A Escola Municipal Professor Irineu Dresch está localizada na área rural do município.

O percurso dos estudantes até a etapa estadual começou na fase municipal, organizada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). Após avançarem pela etapa regional, os estudantes-atletas chegaram à última fase da competição estadual.

De acordo com o titular da Semed, Robson Casula, a pasta atua para ampliar a participação dos estudantes no Joer de 2027. Para isso, adquiriu materiais esportivos que serão distribuídos às escolas da zona rural para o estímulo à atividade.

Robson Casula afirmou que a expectativa é que, além da Escola Municipal Irineu Dresch, outras unidades de ensino passem a integrar as atividades esportivas e possam ampliar as oportunidades de participação dos alunos.

Com a distribuição de materiais esportivos específicos para as modalidades do atletismo, a Semed pretende fortalecer o “atletismo escolar” e incentivar a descoberta de novos talentos, promovendo o esporte e ampliando as oportunidades para novas conquistas.

Fotos: Montagem/Semed