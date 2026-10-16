Programa estadual leva, pela segunda vez, serviços essenciais aos moradores de Santa Luzia neste fim de semana

Por Veronilda Lima

Publicada em 16/10/2026 às 11h49

Pela segunda vez, os moradores do município de Santa Luzia d’Oeste, a 502 quilômetros de Porto Velho serão contemplados neste fim de semana com os serviços essenciais do programa estadual Rondônia Cidadã. O atendimento será feito neste sábado (17), das 8h às 16h, e no domingo (18), das 8h às 12h, na Escola Municipal Manoel de Lima Paz, localizada na Rua Vanderlei Dalla Costa. Na primeira edição, dias 25 e 26 de novembro de 2023 foram realizados 2.788 atendimentos.

Durante os dois dias, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e instituições parceiras, colocará à disposição da população: clínico geral, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo e nutricionista; e, também serviços, como: teste rápido de saúde, vacinação, farmácia, emissão e atualização do Cartão do Serviço Único de Saúde (SUS), regulação do SUS, aferição da pressão arterial, previdência social, assistência social, orientações sobre benefícios e programas sociais, emissão do Passe Livre Federal, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, Cadastro Ambiental Rural, regularização fundiária urbana e rural, orientações sobre títulos de propriedade e documentos de imóveis, entre outros geralmente oferecidos em dias úteis.

Serviços essenciais são ofertados à população aos sábados e domingos

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, reforça a importância do programa como ação itinerante que tem foco na cidadania e redução de desigualdades sociais; e que desde 2019 já percorreu 91 localidades rondonienses, entre cidades-sede e distritos, contabilizando 254.611 atendimentos em diversas áreas, em 165 edições realizadas. “É um programa que tem sua importância por levar serviços essenciais para a população, nos finais de semana, quando não existe atendimento na maioria dos setores públicos”, salientou.

Para a titular da Seas, Luana Rocha, o Rondônia Cidadã se consolidou como uma ação de governo que garante mais dignidade à população, em especial às pessoas que moram em regiões afastadas dos grandes centros.

Na edição realizada dias 10 e 11 de outubro, em Nova Dimensão, distrito de Nova Mamoré, foram efetuados 1.302 atendimentos. Em 2024, quando o distrito recebeu os serviços pela primeira vez, nos dias 14 e 15 de setembro, foram realizados 2.562 atendimentos. O próximo município a ser contemplado, nos dias 14 e 15 de novembro, será Nova União, a 370 quilômetros da Capital.

Fotos: Jhulie Caline