Moradores do Distrito de Rolim de Moura do Guaporé recebem ações de educação ambiental

Por Adenilson Florentino

Publicada em 16/10/2026 às 11h46

Com foco na prevenção de queimadas, no combate à pesca predatória e na proteção da fauna local, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) está realizando uma ação de Educação Ambiental no distrito de Rolim de Moura do Guaporé, em parceria com o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA). A iniciativa é desenvolvida pelo Escritório Regional de Gestão Ambiental (Erga), de Alta Floresta d’Oeste.

Na quarta-feira (14), a ação incluiu palestras na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ana Nery, com a participação de aproximadamente 125 estudantes.

A ação de patrulhamento fluvial também está sendo realizada

Outras ações também estão sendo realizadas, como: patrulhamento fluvial, rodas de conversa com proprietários e usuários de pousadas e orientações aos piloteiros, reforçando a importância de práticas responsáveis e do cumprimento das normas ambientais.

As atividades tem finalidade de ampliar a conscientização sobre a preservação dos recursos naturais e fortalecer a participação da comunidade na proteção da biodiversidade.

A presença das equipes em áreas mais distantes contribui para aproximar as instituições da população, incentivar o turismo responsável e promover o envolvimento de moradores, trabalhadores e visitantes na conservação ambiental.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a educação ambiental é uma ferramenta essencial para conscientizar a população e incentivar atitudes responsáveis na proteção dos recursos naturais. “O objetivo é proteger a riqueza natural de Rondônia, promovendo a conscientização e o envolvimento da população. Quando levamos a educação ambiental às escolas e às comunidades, incentivamos o respeito à natureza e contribuímos para que as futuras gerações compreendam a importância de preservar nosso patrimônio ambiental”, pontuou.

As atividades tem o intuito ampliar a conscientização sobre a preservação dos recursos naturais

A especialista em Desenvolvimento Ambiental da Sedam, Katia Boni Prado, destacou que a aproximação com estudantes, moradores e visitantes da localidade permitiu compartilhar conhecimentos e orientar sobre práticas que ajudam a reduzir os impactos ambientais. “Nosso objetivo é levar informação e conscientização a todos os públicos, desde os estudantes até as pessoas que vivem e trabalham na região, ressaltando o papel da informação na construção de uma consciência coletiva. Ao abordar temas como queimadas, pesca predatória e proteção da fauna, incentivamos atitudes responsáveis e mostramos que cada pessoa pode contribuir para a conservação do meio ambiente”.

De acordo com o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a atuação integrada entre a Sedam e demais parceiros amplia o alcance das ações de orientação e fiscalização, especialmente nas comunidades próximas aos rios e facilita a participação da sociedade, que é fundamental para fortalecer a conservação ambiental. “A conservação ambiental exige trabalho conjunto entre o poder público e a sociedade e com as ações educativas que estão sendo desenvolvidas nessa programação, o intuito é fortalecer a prevenção de infrações ambientais e promover o uso responsável dos recursos naturais de Rondônia”.

Fotos: Sedam