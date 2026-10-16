Encerramento do Outubro Rosa em Cacoal é antecipado para 27 de outubro; confira local e horário

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/10/2026 às 11h54

Prefeitura promove atendimentos médicos, exames preventivos e atividades de autocuidado nas Unidades Básicas de Saúde; programação será encerrada na UBS Efigênia José Cora

A programação do Outubro Rosa em Cacoal terá seu encerramento antecipado para terça-feira, 27 de outubro, às 18h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Efigênia José Cora. A alteração foi comunicada pela Prefeitura, que também informou que novas atividades serão divulgadas por meio de suas redes sociais.

Ao longo do mês, as Unidades Básicas de Saúde do município estão recebendo ações voltadas à prevenção e ao cuidado com a saúde. Entre os serviços oferecidos estão consultas médicas, exames preventivos e orientações direcionadas à população.

As atividades também incluem iniciativas relacionadas ao autocuidado e à autoestima, integrando a mobilização do Outubro Rosa realizada na rede municipal de saúde.

A Prefeitura orienta os moradores a procurarem a UBS de sua região para participar da programação. As informações sobre outras atividades previstas durante a campanha serão disponibilizadas nos canais oficiais da administração municipal.