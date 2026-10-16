Prefeitura de Ji-Paraná reúne serviços de saúde para aprimorar atendimento a gestantes e crianças

Por Natália Pessoa

Publicada em 16/10/2026 às 11h38

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), reuniu recentemente representantes da rede materno-infantil para avaliar o atendimento às gestantes, às mulheres no pós-parto, aos recém-nascidos e às crianças. O encontro discutiu a integração entre os serviços e a continuidade do acompanhamento na rede municipal.

Durante a reunião, foram analisados os indicadores de saúde materno-infantil e as dificuldades encontradas no atendimento. Os participantes também discutiram oportunidades de melhoria no percurso das famílias, desde o pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) até o atendimento especializado e hospitalar, incluindo o retorno à unidade para dar sequência ao acompanhamento.

Participaram representantes da gestão, da Atenção Primária à Saúde, da Estratégia Saúde da Família, da Saúde da Mulher, da Vigilância em Saúde, da Epidemiologia, da Imunização, da Regulação, do CREAMI, da Maternidade, da Pediatria e do Hospital Municipal.

O trabalho conjunto busca melhorar a comunicação entre as equipes, organizar os encaminhamentos

e definir as responsabilidades de cada serviço. A proposta é assegurar que mulheres e crianças recebam os cuidados necessários no momento adequado, com segurança e acompanhamento contínuo.

Foto: Equipe Semusa