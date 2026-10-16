IFRO Campus Guajará-Mirim abre vagas para ensino médio integrado ao técnico na modalidade EJA

Por ASCOM/IFRO

Publicada em 16/10/2026 às 12h02

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Guajará-Mirim, está com inscrições abertas para 40 vagas no curso técnico em Administração integrado ao Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). A oferta integra o Processo Seletivo Unificado (PSU) 2027/1, com ingresso no primeiro semestre de 2027. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 25 de outubro, pelo Portal de Seleção do IFRO.

Com aulas presenciais no período noturno, o curso reúne a formação do Ensino Médio e a habilitação técnica em Administração, em uma matrícula única. Para ingressar, o candidato deve ter concluído o Ensino Fundamental, sem dependências, e possuir pelo menos 18 anos completos até a data da matrícula. Não há cobrança de taxa de inscrição, matrícula ou mensalidades.

Formação em Administração

Vinculado ao eixo tecnológico Gestão e Negócios, o curso técnico em Administração tem como objetivo formar profissionais para atuar em instituições públicas, empresas privadas e organizações do terceiro setor.

Entre as atividades para as quais o estudante será preparado estão a execução de rotinas administrativas, a organização de informações financeiras, o apoio ao planejamento e a participação em processos de recrutamento, seleção e treinamento de pessoas. A formação também abrange conhecimentos relacionados à contabilidade, à logística e aos procedimentos de abertura e registro de empresas.

Confira o Projeto Pedagógico do Curso

Inscrição e seleção

Para se inscrever, a pessoa interessada deve acessar o Portal de Seleção do IFRO, consultar o edital referente aos cursos técnicos integrados, e selecionar o Campus Guajará-Mirim, o curso técnico em Administração EJA e o turno noturno.

O candidato deverá ter em mãos CPF, documento oficial de identificação e Histórico Escolar do Ensino Fundamental, Boletim Escolar oficial ou documento equivalente. Durante o preenchimento do formulário, será necessário informar os dados pessoais, responder ao questionário socioeconômico, registrar as notas ou os conceitos escolares e indicar a modalidade de concorrência.

A seleção ocorrerá em etapa única, por análise do desempenho escolar, sem aplicação de prova. Para a classificação, serão consideradas as notas nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental.

O edital também prevê procedimentos para candidatos que concluíram o Ensino Fundamental pelo Encceja, por provão ou por outras formas de certificação.

Cronograma

O resultado preliminar está previsto para 26 de outubro, após as 18 horas, com prazo para recursos de 27 a 29 de outubro. A divulgação do resultado final está prevista para 30 de outubro e a primeira chamada para matrícula, para 3 de novembro.

Os candidatos devem acompanhar as publicações, as convocações e eventuais alterações no Portal de Seleção do IFRO.

Dúvidas podem ser esclarecidas com a Coordenação de Registros Acadêmicos do Campus Guajará-Mirim, pelo telefone (69) 3516-4701 ou pelo e-mail [email protected].

Acesse o edital dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio: https://tinyurl.com/IFRO-int-2027