U2 anuncia dois shows no Brasil em março de 2027, com abertura de Beck

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/10/2026 às 11h28

O U2 voltará ao Brasil em 2027 para duas apresentações no Estádio MorumBIS, em São Paulo, nos dias 10 e 12 de março. Anunciados nesta quinta-feira (15), os shows integram a turnê “Carnaval De Luz Presents: The Greatest Show On Earth” e terão o cantor Beck na abertura.

Será o retorno do grupo irlandês ao país após dez anos. A última passagem ocorreu em 2017, quando a banda fez quatro apresentações no mesmo estádio com a turnê “The Joshua Tree Tour”.

Os ingressos custam entre R$ 345 e R$ 3 mil, sem taxas. A venda para o público geral será aberta em 22 de outubro, às 10h, no site da Ticketmaster. Nas bilheterias físicas, o atendimento começará às 11h, sem cobrança de taxa de serviço.

Antes disso, haverá duas etapas de pré-venda. Assinantes do site oficial do U2 poderão comprar a partir de segunda-feira (19), às 10h. Clientes Santander terão acesso antecipado em 21 de outubro.

Cada CPF poderá adquirir até quatro entradas, sendo no máximo duas meias-entradas. O parcelamento será de até seis vezes sem juros para clientes Santander e de até quatro vezes para os demais compradores.

Veja os valores anunciados, sem taxas:

Arquibancada: R$ 690 (inteira) / R$ 345 (meia-entrada)

R$ 690 (inteira) / R$ 345 (meia-entrada) Pista: R$ 790 (inteira) / R$ 395 (meia-entrada)

R$ 790 (inteira) / R$ 395 (meia-entrada) Cadeira superior: R$ 1.320 (inteira) / R$ 660 (meia-entrada)

R$ 1.320 (inteira) / R$ 660 (meia-entrada) Cadeira inferior: R$ 1.390 (inteira) / R$ 695 (meia-entrada)

R$ 1.390 (inteira) / R$ 695 (meia-entrada) Pista Premium A/B: R$ 1.550 (inteira) / R$ 775 (meia-entrada)

R$ 1.550 (inteira) / R$ 775 (meia-entrada) Gold Circle: R$ 1.750 (inteira) / R$ 875 (meia-entrada)

R$ 1.750 (inteira) / R$ 875 (meia-entrada) Red Zone: R$ 3.000 (inteira) / R$ 2.225 (meia-entrada)

Além de São Paulo, o roteiro inclui a Cidade do México e Buenos Aires. O anúncio da turnê foi acompanhado pelo lançamento da música “The Greatest Show On Earth”, composta em parceria com Brian Eno e vinculada ao projeto “Carnaval De Luz”.

Esta será a sexta passagem do U2 pelo Brasil. A estreia ocorreu em 1998, com apresentações da “PopMart Tour” no Rio de Janeiro e em São Paulo. Formada em 1976, a banda acumula 22 prêmios Grammy e cerca de 175 milhões de discos vendidos.