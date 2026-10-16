Filho de Latino diz ter recebido ordem judicial para deixar casa da avó e afirma não ter para onde ir

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/10/2026 às 11h16

Guilherme Namentti, de 27 anos, filho do cantor Latino, afirmou nesta sexta-feira (16) que recebeu uma ordem judicial para deixar a residência da avó paterna, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele disse que não tem outro lugar para morar.

Segundo Guilherme, oficiais de Justiça o acordaram e apresentaram um mandado de afastamento, com determinação para que saísse imediatamente. Abalado, o jovem relatou que precisou reunir seus pertences às pressas.

“Estou tremendo, tendo que pegar minhas coisas às pressas. Não tenho para onde ir”, declarou.

No relato, Guilherme atribuiu ao pai responsabilidade pela situação e afirmou que Latino estaria pressionando sua saída. O material fornecido não apresenta o conteúdo da decisão judicial nem informa os fundamentos da medida.

O jovem disse que passou a morar no imóvel depois de uma internação e que ajudava a cuidar da avó. Segundo ele, os conflitos públicos com o pai afetaram a convivência familiar. Também afirmou que a avó está afastada da residência há aproximadamente um mês.

Guilherme negou ter feito algo que justificasse a medida e declarou estar trabalhando. Contou ainda que recebe acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e utiliza medicação.

A publicação ocorre depois de declarações do próprio jovem sobre uma melhora na relação com Latino. Em entrevista recente ao Splash, ele havia afirmado que ambos estavam concentrados no trabalho e em seus projetos.

Pai e filho já tiveram desentendimentos expostos publicamente. Nesse período, Guilherme buscou atendimento em uma clínica de reabilitação e recebeu apoio do cantor.