Padre Fábio de Melo relata depressão crônica e diz que manhãs são mais difíceis

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/10/2026 às 11h07

Padre Fábio de Melo, de 55 anos, afirmou que convive com tristeza e desânimo ao despertar, mesmo em períodos em que se sente bem na noite anterior. O relato foi feito nesta quinta-feira (15), durante participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, ao falar sobre sua depressão crônica.

Segundo o religioso, essa dificuldade nas primeiras horas do dia acompanha sua vida desde que consegue se lembrar. Ele disse que precisa de tempo pela manhã para lidar com esses sentimentos e retomar suas atividades.

O padre também relatou mudanças no tratamento medicamentoso. Em sua experiência, o uso de uma quantidade maior de remédios melhorou o humor, mas alterou a maneira como percebia as próprias emoções e se relacionava com seu processo criativo.

“Eu era uma pessoa que correspondia aos comandos, e eu não quero isso”, afirmou.

Fábio disse que posteriormente encontrou uma medicação e uma dosagem que considera mais adequadas à sua condição. Apesar do tratamento, relatou que ainda enfrenta tristeza ao acordar e reconhece esse padrão em sua rotina.

Durante a entrevista, o religioso também associou sua sensibilidade à maneira como vivencia esses sentimentos. Disse não ser uma pessoa eufórica e contou que decisões tomadas com entusiasmo à noite podem ser acompanhadas de arrependimento na manhã seguinte.

O assunto já havia sido abordado publicamente por ele em julho de 2018. Na ocasião, revelou ter enfrentado uma crise de pânico e um quadro depressivo no ano anterior, período que descreveu como o pior de sua vida.

Na mesma manifestação, criticou o preconceito contra quem enfrenta depressão e rejeitou comentários que tratam a doença como exagero ou falta de ocupação.