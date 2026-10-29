Mais de 245 mil litros de água e 3,5 mil cestas básicas são entregues durante a estiagem em Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 29/10/2026 às 16h11

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC), segue ampliando a assistência às comunidades atingidas pela estiagem. Nos últimos 30 dias, a Operação SOS Estiagem distribuiu mais de 245 mil litros de água potável, 3.500 cestas básicas e 5.350 caixas de hipoclorito, em uma força-tarefa que reúne atendimento terrestre e fluvial às famílias afetadas pela seca.

As ações incluem a entrega de galões e fardos de água mineral, abastecimento de reservatórios por caminhões-pipa, apoio às recargas em estações comunitárias e instalação de sistemas de tratamento de água. O planejamento considera as necessidades de cada localidade e as condições de acesso, especialmente nas comunidades ribeirinhas do rio Madeira.

Uma das principais frentes de atendimento é o Projeto Água Presente, que, nos primeiros dez dias desta etapa, entregou mais de 3.200 galões de 20 litros, totalizando mais de 64 mil litros de água potável. Os recipientes também poderão ser utilizados em novos abastecimentos, facilitando o transporte e o armazenamento de água pelas famílias.

Outra modalidade é a distribuição de água mineral em garrafas. Até o momento, foram entregues mais de 3 mil fardos, cada um contendo seis garrafas de dois litros, o equivalente a mais de 36 mil litros destinados às comunidades.

Nas localidades com acesso terrestre, os caminhões-pipa já abasteceram reservatórios com mais de 140 mil litros de água potável. O serviço atende principalmente comunidades às margens do rio Madeira que enfrentam dificuldades provocadas pela redução da disponibilidade de água nos poços.

Além disso, a Defesa Civil auxilia moradores que têm dificuldades para se deslocar até as estações comunitárias de tratamento. Com esse apoio, as equipes já realizaram a recarga de mais de 5 mil litros de água em galões e garrafas utilizados pelas famílias.

ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E TRATAMENTO DE ÁGUA

Léo Moraes afirma que a prioridade são as famílias atingidas pela estiagem

A operação também contempla a segurança alimentar das famílias atingidas pela estiagem. Somente nos últimos 30 dias, foram distribuídas mais de 3.500 cestas básicas, transportadas pelas equipes responsáveis pelas rotas terrestres e fluviais.

Outro trabalho importante é a entrega de hipoclorito, produto utilizado para desinfetar a água, quando aplicado na quantidade e nas condições adequadas. O balanço registra mais de 5.350 caixas distribuídas, como parte das medidas de apoio às comunidades que enfrentam dificuldades de acesso à água potável.

O prefeito Léo Moraes afirmou que o atendimento às famílias atingidas pela estiagem permanece entre as prioridades da administração municipal.

“Estamos levando água potável, alimentos e materiais de tratamento para as famílias que enfrentam as dificuldades da seca. Mas também estamos trabalhando para oferecer soluções que permaneçam nas comunidades e ajudem a melhorar o abastecimento. Nosso objetivo é atender às necessidades imediatas e garantir mais segurança para essas famílias”.

Além das entregas emergenciais, a operação contempla a instalação de equipamentos de tratamento de água nas próprias comunidades, com o objetivo de ampliar as alternativas de abastecimento e reduzir a dependência do transporte de água de outras localidades.

O diretor executivo e supervisor das ações da Defesa Civil, tenente-coronel PM Marcelo Duarte, explicou que a operação foi organizada para atender às diferentes necessidades das comunidades.

“Estamos trabalhando com várias frentes de atendimento porque cada comunidade enfrenta uma realidade diferente. Em algumas localidades, conseguimos chegar com caminhão-pipa; em outras, precisamos utilizar embarcações para transportar água, alimentos e materiais de tratamento. Nosso objetivo é garantir assistência às famílias e ampliar as condições de abastecimento durante esse período de estiagem”.

Além das entregas emergenciais, a Prefeitura trabalha na implantação de soluções de tratamento de água nas próprias localidades

A utilização de diferentes meios de transporte permite que as equipes adaptem as entregas às condições de acesso de cada comunidade, especialmente nas regiões onde a redução do nível dos rios dificulta o deslocamento.

NOVAS SOLUÇÕES PARA AS COMUNIDADES

Além das entregas emergenciais, a Prefeitura trabalha na implantação de soluções de tratamento de água nas próprias localidades, buscando reduzir a dependência do transporte externo e oferecer alternativas de abastecimento aos moradores.

Nesta terça-feira (27), foi realizada a instalação de um sistema de tratamento de água na comunidade de Terra Caída, no distrito de São Carlos. Ao longo de outubro, também foram instalados equipamentos nas comunidades de Firmeza, Ilha de Assunção e Demarcação.

Para os próximos dez dias, a programação prevê a implantação de mais oito soluções de tratamento, entre filtros e cloradores, ampliando a estrutura disponível nas comunidades atendidas.

As equipes da Defesa Civil continuam organizando o transporte de materiais e o deslocamento dos profissionais para que as estruturas sejam instaladas conforme as condições de acesso de cada localidade.

A Operação SOS Estiagem segue com equipes mobilizadas para atender comunidades por estradas e rios, mantendo a distribuição de água potável, cestas básicas e hipoclorito, além da instalação de novos equipamentos de tratamento nas localidades afetadas pela seca.