Luizinho Goebel convida apoiadores para caravanas em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro no Cone Sul

Por Assessoria

Publicada em 21/10/2026 às 08h10

O deputado estadual Luizinho Goebel (PL) está convidando apoiadores e simpatizantes da direita para participar de uma mobilização política em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República. A programação está prevista para esta sexta-feira (23), com atividades em três municípios do Cone Sul de Rondônia.

A agenda começa às 8h, em Cerejeiras, segue para Colorado do Oeste, às 10h, e termina em Vilhena, às 14h. A proposta é reunir apoiadores em uma caravana para demonstrar adesão ao projeto político de Flávio Bolsonaro.

Em convite divulgado aos apoiadores, Luizinho Goebel incentiva a participação de famílias, amigos e simpatizantes, com veículos preparados para acompanhar a mobilização pelas cidades da região.

A iniciativa busca reunir representantes da direita no Cone Sul em torno da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência do Brasil.

A organização convida os interessados a participar da programação e acompanhar a passagem da caravana pelos municípios.