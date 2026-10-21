Abib entra no radar do novo governo; Rogério quer evitar 'colapsos'; e Bagattoli assina CPMI contra Lulinha

Por Sérgio Pires

Publicada em 21/10/2026 às 08h08

FALTAM CERCA DE 100 HORAS PARA SABERMOS QUAL O BRASIL QUE VAMOS ESCOLHER A PARTIR DO ANO QUE VEM

Faltam perto de 100 horas. Incluindo as poucas horas do início ao final da votação. Quando as urnas se abrirem a partir das 16 horas do domingo, o Brasil saberá exatamente que futuro terá.

Se eleger Lula, a maioria dos brasileiros dirá que quer a continuidade de tudo o que está aí, na economia, no parco desenvolvimento, nos gastos públicos exagerados, no tratamento diferenciado a criminosos, no domínio do STF sobre o país e, mais que tudo, da sequência infindável dos casos de corrupção.

Se eleger Flávio Bolsonaro, irá por um caminho completamente oposto. Será muito melhor do que está? Não se sabe. Mas certamente abrirá ou até pode escancarar a porta da esperança de um novo país.

Com Lula, continuarão os gastos esdrúxulos com viagens e mordomias palacianas; continuarão as saidinhas dos bandidos presos, protegidos por uma legislação que é contrária às pessoas de bem; as facções não serão tratadas como organizações narcoterroristas.

Com Lula se manterá o mesmo sistema judicial, em várias instâncias tendencioso e dominado pela ideologia de esquerda; continuarão os superpoderes ao Ministério Público e o governo passando pelas mãos dos ministros da Suprema Corte.

Com Lula, os quadrilheiros que roubaram milhões e milhões de reais dos velhinhos poderão ficar impunes. O filho dele, aliás, envolvido até o pescoço, sairá ileso, certamente.

Teremos todas as soluções nas mãos de Flávio Bolsonaro? Certamente que não. Não é o grande nome que poderia nos tirar do abismo, mas ao menos não nos jogará nele, como estamos prestes a sermos jogados.

Vai mudar toda a economia. Vai tratar bandido como bandido e gente de bem como gente de bem. Vai se unir a países realmente democráticos e não a ditaduras, como o fizemos com países como a Venezuela de Maduro e a Nicarágua, de Daniel Ortega.

Vamos ver o agronegócio protegido; o garimpo legalizado onde puder ser; o setor produtivo abrindo novos caminhos para o emprego e o empreendedorismo, com a diminuição de tantos milhões de brasileiros vivendo das migalhas do Bolsa Família.

Se a maioria das pesquisas estiver certa, há chances reais de que surja uma luz no fim deste túnel escuro e perigoso que o Brasil está vivendo. Se a maioria dos eleitores desmentirem as pesquisas, é porque não queremos mudar e queremos continuar trilhando o mesmo caminho do socialismo, que está sendo renegado em todo o mundo civilizado.

Faltam quatro dias e mais algumas horas. O brasileiro, em sua maioria, vai dizer nas urnas, que futuro que teremos. A esperança ou o risco da escuridão?

COMEÇARAM AS REUNIÕES DA TRANSIÇÃO ENTRE OS 22 NOMEADOS POR MARCOS ROGÉRIO E OS 13 DA EQUIPE DE MARCOS ROCHA

As reuniões dos grupos de transição, que representam o governador eleito Marcos Rogério e o que está saindo, Marcos Rocha, começaram oficialmente nesta segunda-feira. São 22 os nomeados por Rogério e outros 13 por Rocha.

Os escolhidos dentro do time do atual Governo, serão coordenados com Rute Carvalho, secretária-executiva do Gabinete do Governador. Fazem parte ainda. Pela Casa Civil, foram nomeados Elias Rezende de Oliveira, secretário-chefe, e Gilmar Oliveira de Souza, secretário adjunto. A Casa Militar tem Valdemir Carlos de Góes, secretário-chefe, e Alexandre Gonçalves Viana, secretário-subchefe.

Na Procuradoria Geral do Estado, os escolhidos foram Thiago Alencar Alves Pereira, procurador-geral do Estado e Bruno Correa Borges, procurador-geral adjunto. Pela Sepog, a secretária Beatriz Basílio Mendes e a adjunta Jakeline Oliveira Costa Mackerte.

Franco Ono, secretário de Finanças; Márcio Alves Passos, secretário adjunto, são os nomes da Sefin. A Contabilidade Geral do Estado será representada por Jurandir Cláudio Dadda, contador-geral, e Luana Luiza Gonçalves de Abreu Hey, contadora-geral adjunta.

As reuniões vão seguir nas próximas semanas, quando o coordenador da campanha de Marcos Rogério, o deputado federal reeleito Lúcio Mosquini apresentar, em nome de toda a equipe, o relatório final sobre tudo o que o novo Governador vai assumir, a partir de 6 de janeiro.

MARCOS ROGÉRIO À EQUIPE DE TRANSIÇÃO: “O SUCESSO DE UM GOVERNO NÃO DEPENDE DE UMA ÚNICA PESSOA, MAS DE UM TIME”

“Quanto melhor for o trabalho de cada um da nossa equipe de transição, melhor vai ser o início e a continuidade do governo que nós vamos”. O recado é do governador eleito Marcos Rogério, na primeira reunião que realizou com todos os membros da equipe que ele escolheu para o levantamento que será feito em todos os setores do atual governo. À sua direita. na sede do PL, estava o coordenador geral da transição, Lúcio Mosquini. Na mesa, todos os demais 21 membros da equipe.

Marcos Rogério destacou que é importante preparar as informações para dar continuidade “a áreas sensíveis”, como chamou setores importantes como saúde, educação e segurança pública, cujas ações não podem ser interrompidas. Na educação, lembrou que o calendário precisa ser preparado na transição, para que o ano letivo ande normalmente. Citou igualmente a segurança como, junto com as demais áreas prioritárias, porque, para o Governador, “tudo preciso ser preparado pela transição”.]

Ele acrescentou que “transição é você garantir que medidas sejam adotadas, para evitar colapsos, evitar descontinuidade ou situações que podem ocorrer em função da inação”.

O governador eleito lembrou ainda que “o sucesso de um governo não depende de uma só pessoa. O governador – sublinhou - “é quem lidera o processo, mas quem faz as coisas acontecerem é o time”. Acrescentou que “a gente quer construir um governo com a colaboração de todos”.

OLHO NELE! PODE TER NOVIDADES SOBRE PEDRO ABIB, QUE TEM SE APROXIMADO DO GOVERNADOR ELEITO

Anotem: a carreira política do jovem Pedro Abib recém começou. A participação dele na campanha política, como candidato ao Governo pelo MDB, apresentou ao Estado uma cara e uma cabeça nova para a vida pública rondoniense. Agora, Abib pode estar sendo sondado para novas missões.

Nos próximos dias, ele vai se encontrar com o governador eleito Marcos Rogério. Ouve-se nos bastidores que os dois andam se aproximando e não será surpresa alguma se Abib for convocado para participar do novo governo, que começa em 6 de janeiro.

Por enquanto, o emedebista espera primeiro o andar dos acontecimentos, para definir quais serão seus passos em relação ao seu partido. Até fevereiro do ano que vem, continua o comando de Confúcio Moura e do grupo dele, que estão apoiando o presidente Lula à reeleição, enquanto outro grupo apoia Flávio Bolsonaro.

Depois disso, Pedro Abib vai decidir seus passos. Mas, se chamado, está pronto para recolocar o partido no lugar de destaque que teve, até há alguns anos, em Rondônia. Está disposto a andar por todo o Estado, indo de cidade em cidade, reorganizando os diretórios e revitalizando o partido, caso seja convocado.

Em relação ao ano que vem, podemos ter novas informações em breve, sobre a participação do candidato do MDB ao Governo, na eleição passada.

Portanto, fiquemos de olho no Abib! Ele é a cara do futuro na política rondoniense.

BAGATTOLI ASSINA CPMI PARA INVESTIGAR LULINHA E ROBERTA LUCHSINGER POR CORRUPÇÃO, TRÁFICO DE INFLUÊNCIA E LAVAGEM DE DINHEIRO

O senador rondoniense Jaime Bagattoli é um dos representantes da oposição ao atual governo que assinou um pedido para uma CPMI investigar possível tráfico de influência envolvendo Lulinha, filho do presidente, que é investigado em três inquéritos no STF ao lado da lobista Roberta Luchsinger.

O foco principal da investigação é o envolvimento entre a lobista Roberta Luchsinger e o filho do presidente Lula, o Lulinha, ambos já investigados em três inquéritos no STF envolvendo tráfico de influência, corrupção e lavagem de dinheiro.

Bagattoli foi um dos primeiros a assinar o pedido de instalação da CPMI que é liderado pela senadora Damares Alves (DF) e pela deputada federal Coronel Fernanda, do Mato Grosso. “O Congresso Nacional não pode ficar calado diante das graves suspeitas no atual governo”, diz o senador do PL.

Ele diz que assinou a CPMI “porque o Brasil merece respostas e os senadores e deputados devem somar forças para que ela avance. Defendo um Brasil com responsabilidade, compromisso com a verdade e respeito ao dinheiro público”.

“Ninguém está acima da lei”, declarou o senador. “Segundo investigações, a relação entre a lobista e Lulinha pode envolver, até mesmo, as recentes fraudes no INSS. Após instalada, a CPMI deve investigar se a estrutura do Governo Federal foi usada para atender a interesses privados”.

A Instalação da CPMI depende de decisão da Mesa Diretora do Senado.

RONDONIENSE PRESIDENTE DE ENTIDADE COM 720 MIL MÉDICOS, HIRAN GALLO COMEMORA APROVAÇÃO DO EXAME DE PROFICIÊNCIA

O rondoniense da gema, presidente do Conselho Federal de Medicina, tem o que comemorar. Comanda uma entidade poderosa, que hoje reúne mais de 720 mil médicos brasileiros, o dr. Hiran Gallo tem no seu currículo mais uma grande vitória. A aprovação do exame obrigatório de proficiência médica é um extraordinário avanço, depois de uma luta de mais de duas décadas, grande parte das quais teve a participação direta de Gallo e do CFM.

A inovação foi aprovada pelo Congresso Nacional (Câmara e Senado) ainda dentro das Comemorações do Dia do Médico, em 14 deste mês de outubro. Será chamada de Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). A proposta, aprovada pelo Congresso Nacional, segue só depende da sanção presidencial.

A aprovação representa um avanço para a qualidade da formação dos profissionais, no Brasil. atende a uma das principais reivindicações do Conselho Federal de Medicina e de várias entidades médicas, que defendem a avaliação da proficiência dos futuros médicos, como medida fundamental para garantir a segurança dos pacientes e a qualidade da assistência à população.

Pelo texto aprovado, o exame será aplicado em três etapas: ao final do quarto semestre, do oitavo semestre, antes do ingresso no internato, e do décimo segundo semestre. A participação será obrigatória e integrará o currículo dos estudantes, com resultado final calculado a partir do desempenho acumulado e maior peso para a última etapa.

Hiran Gallo teve participação fundamental em todas as etapas do processo, inclusive participando de sessão especial alusiva ao Dia do Médico, quando exortou novamente os senadores a aprovarem o exame.

PIADA PRONTA! AVIÕES ENVIADOS PELO GOVERNO PARA COMBATER QUEIMADAS NÃO PODIAM VOAR POR CAUSA DA FUMAÇA

Viva a chuva! Não fosse ela, Manaus e várias outras cidades do Amazonas continuariam embaixo de densa fumaça, pelo recorde de queimadas registradas nas últimas semanas. E Porto Velho e região também devem agradecer pela chuva, porque a fumaça já estava chegando por aqui, deixando vários setores da Capital rondoniense sob uma espécie de “fog” londrino.

Mais uma vez o governo federal agiu com atraso. Mandou alguns poucos aviões que (parece piada pronta!) não tinham como decolar para jogar água no fogo, por causa da fumaça, segundo vídeos divulgados nas redes sociais. Há que se elogiar, contudo, o trabalho dos bombeiros e brigadistas que, ao menos conseguiram amenizar a situação na semana passada.

Contudo, não fosse a chuva dos últimos dias, que amenizou muito a situação, apagando centenas de focos de incêndio, o problema poderia ter se agravado ainda mais.

Pelas redes sociais, dezenas de vídeos de manauaras e amazonenses criticavam duramente a inação oficial, enquanto ironizavam os artistas pagos com dinheiro público que no governo anterior fizeram até música em defesa da Amazônia e que agora se calaram, ante situação várias vezes pior.

Nos próximos dias, a previsão é de que continue o calor, mas várias pancadas de chuva durante o dia, tendem a controlar boa parte das queimadas e da fumaceira que atingiu a capital do Amazonas.

A combinação entre temperaturas elevadas e umidade na atmosfera favorece a formação de nuvens carregadas, mas a chuva deve ocorrer de forma irregular e variar entre os dias e as áreas de Manaus.

FESTA DE NATAL TERÁ 44 DIAS E ESPERA BEM MAIS DE UM MILHÃO DE VISITANTES NO PARQUE DA CIDADE

Faltam mais de dois meses, mas a Prefeitura da Capital já lançou oficialmente sua programação para os festejos deste ano. Que, na verdade, vai durar 44 dias. No ano passado, segundo o prefeito Léo Moraes, mais de 1 milhão de pessoas visitaram o Parque da Cidade, onde o Natal Luz se concentrou.

Para este ano, o número deve crescer ainda mais, garante Léo. Entre as principais atrações, haverá uma árvore de Natal de 40 metros; um Castelo de Gelo; a Vila Gastronômica; trenzinho, patinação e muito mais.

Qual a ideia central? A proposta é transformar o Parque em um ponto de encontro para moradores e visitantes, fortalecendo o espírito natalino e criando novas memórias para quem participar da celebração. Diversão, convivência alegre e das famílias está na essência da iniciativa da Prefeitura, que realizará tudo através da Emdur.

Uma das novidades desta edição é o fortalecimento da participação da iniciativa privada na realização do evento. A estratégia busca ampliar as atrações e as entregas à população, ao mesmo tempo em que contribui para reduzir os custos aos cofres públicos.

O presidente da Emdur, Bruno Holanda, explica que a proposta é reunir esforços entre o poder público e as empresas privadas para fortalecer a realização do Natal e ampliar seus benefícios para a cidade.

No final, o que se pretende é realizar mais um evento grandioso, para entrar para a História das festividades natalinas de Porto Velho, como já aconteceu no ano passado.

LULA RECEBEU DURAS DENÚNCIAS CONTRA SI E SEU FILHO, MAS PESQUISAS DIZEM QUE FOI ELE QUEM CRESCEU!

Há um cheiro de milagre no ar. Mesmo depois das graves denúncias de Roberta Luchsinger, relatando a atuação criminosa de Lulinha e que o presidente Lula sabia de tudo, inclusive chamando Lula de mentiroso em rede nacional de TV, quem parece ter caído nas pesquisas é o adversário dele, Flávio Bolsonaro.

No primeiro turno, Flávio obteve quase 2 milhões e 225 mil votos a mais que Lula. Nas últimas semanas, não surgiu nenhuma novidade que pudesse fazer esta maioria do eleitorado mudar para o candidato do PT. Pelo menos dez pesquisas há cerca de duas semanas, davam boa vantagem para o representante do bolsonarismo.

De repente, as coisas começaram a mudar. Lula sofreu vários revezes nos últimos dias, incluindo declarações infelizes; uma série de medidas claramente eleitoreiras, denunciadas país afora; foi ofendido pela melhor amiga do filho, que agora promete contar toda a podridão destas relações promíscuas com o poder. E, pelas últimas pesquisas, quem cresceu foi Lula?

Há algo de podre no reino da Dinamarca. Nem no único debate entre ambos Lula sobrepujou Flávio (os dois foram ruins) então qual o fenômeno que indica empate técnico no segundo turno, numa das pesquisas com menos de meio ponto a favor do filho do ex-Presidente?

Na eleição passada, durante semanas, as mesmas pesquisas davam vitória fácil para Lula. Só mudaram praticamente no dia anterior e no próprio dia da eleição. Estará acontecendo agora o mesmo “fenômeno”?

PERGUNTINHA

Você, que assistiu o primeiro debate entre o presidente Lula e o candidato do PL, Flávio Bolsonaro, na Band, escolheu em quem vai votar em função do que viu e ouviu ou sua decisão já estava tomada antes do festival de ataques entre ambos?