Laerte Gomes agradece votação histórica e reafirma compromisso de trabalhar por Rondônia

Por Juliana Martins

Publicada em 07/10/2026 às 09h15

Deputado estadual Laerte Gomes durante sessão legisativa (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

Na primeira sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Rondônia após as eleições, realizada na última terça-feira (6), o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) usou a tribuna para agradecer aos rondonienses pela expressiva votação recebida nas urnas e reafirmar o compromisso de continuar trabalhando pelo desenvolvimento do estado e, principalmente, pelas pessoas que mais precisam da atuação do poder público.



Reeleito para o quarto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa, Laerte recebeu 32.241 votos, a maior votação entre os candidatos ao Parlamento estadual nas eleições deste ano. O parlamentar também havia sido o deputado estadual mais votado de Rondônia em 2022, quando conquistou 25.603 votos.



Após cumprimentar os colegas parlamentares, servidores da Casa, imprensa, vereadores, lideranças, amigos e parceiros, Laerte falou da satisfação de retornar aos trabalhos legislativos e classificou o pleito deste ano como uma eleição diferente, marcada, segundo ele, por um forte componente ideológico.



Durante os 45 dias de campanha, percorrendo diferentes regiões de Rondônia, o parlamentar afirmou ter percebido entre os eleitores um sentimento de mudança que, posteriormente, acabou refletido no resultado das urnas para diferentes cargos.



Laerte ressaltou que, por ter uma trajetória política identificada com a centro-direita, também enfrentou dificuldades diante do cenário eleitoral, mas destacou que a confiança construída ao longo de sua vida pública permitiu que seu trabalho fosse reconhecido novamente pela população.



O deputado fez questão de agradecer, primeiramente, a Deus e lembrou que atravessou a campanha em meio a um momento especialmente delicado em sua vida familiar. Emocionado, falou sobre o estado de saúde do pai, que enfrenta um câncer e precisou ser encaminhado nesta terça-feira para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital de Amor, na capital.



Mesmo diante das dificuldades pessoais, Laerte disse ter encontrado forças para seguir em frente e cumprir sua caminhada por Rondônia. O parlamentar também dedicou parte do pronunciamento a agradecer a cada pessoa que participou diretamente de sua campanha. “Agradeço a cada colaborador, a cada formiguinha, a cada parceiro e amigo”, destacou.



Segundo Laerte, embora fosse impossível estar pessoalmente em todos os lugares durante a campanha, muitas pessoas assumiram a responsabilidade de representá-lo e apresentar seu trabalho à população. Por isso, estendeu o agradecimento aos vereadores, vereadoras, prefeitos, vice-prefeitos, lideranças comunitárias e políticas que acreditaram em seu projeto e contribuíram para que sua mensagem chegasse aos eleitores.



Laerte fez um agradecimento especial a Ji-Paraná, município onde construiu grande parte de sua trajetória política e que lhe garantiu 9.492 votos nesta eleição.



Também destacou municípios onde terminou a eleição na primeira colocação, como Alvorada do Oeste, Urupá, Mirante da Serra, Nova União e Vale do Paraíso, além de lembrar a forte votação obtida em cidades como Machadinho do Oeste, Itapuã do Oeste, Ouro Preto do Oeste e Presidente Médici.



O parlamentar ressaltou ainda um dado que considera especialmente importante: recebeu votos nos 52 municípios de Rondônia. Para Laerte, o resultado amplia ainda mais sua responsabilidade diante dos próximos quatro anos.



“Não teria como citar todos os municípios e todas as pessoas que nos ajudaram, mas quero agradecer a Rondônia inteira. Agradecer a cada pessoa que acreditou no nosso projeto e que nos honrou com seu voto e sua confiança”, afirmou.



Ao falar sobre o novo mandato, Laerte deixou claro que pretende manter a mesma linha de atuação que marcou sua trajetória parlamentar, presença nos municípios, diálogo com as lideranças locais e investimentos que tenham impacto direto na vida da população.



O deputado destacou que exercer um mandato significa transformar a representação política em resultados concretos.



Para ele, cuidar das pessoas é garantir que um paciente que necessita de uma cirurgia de alta complexidade tenha acesso ao procedimento mais próximo de sua região, ampliar o atendimento de cirurgias cardíacas, ajudar a garantir leitos de UTI neonatal e adulta, melhorar a infraestrutura das cidades e oferecer estradas de qualidade.



Laerte também ressaltou a importância de fortalecer a agricultura familiar e o pequeno produtor rural, estruturando associações com máquinas e equipamentos que permitam aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida das famílias do campo.



Na educação, defendeu escolas estruturadas e condições adequadas para que crianças e jovens possam estudar. Também reafirmou a atenção às políticas sociais e às ações voltadas às pessoas em situação de maior vulnerabilidade.



“Esse é o papel que precisamos cumprir como deputados. É trabalhar, executar aquilo que precisa ser feito, levar benefícios aos municípios e distritos e, principalmente, cuidar de gente. É isso que temos feito ao longo da nossa trajetória e é isso que vamos continuar fazendo”, reforçou.



Eleições mostraram novo cenário político



Durante o discurso, Laerte também fez uma avaliação do resultado eleitoral em Rondônia. Na visão do parlamentar, as urnas demonstraram de forma clara a força de um eleitorado mais identificado com pautas conservadoras e de direita.



Ele citou o desempenho do Partido Liberal nas eleições estaduais e federais e destacou que o resultado representa uma mensagem que precisa ser compreendida pelos representantes escolhidos pela população.



Apesar das diferenças partidárias, Laerte defendeu que o período pós-eleitoral seja marcado pela responsabilidade institucional e pelo trabalho conjunto em favor do Estado.



Apoio ao novo governo



Ao final do pronunciamento, Laerte Gomes parabenizou o senador Marcos Rogério (PL) pela eleição para governador de Rondônia ainda no primeiro turno.



Natural de Ji-Paraná, assim como a principal base política de Laerte, Marcos Rogério foi definido pelo deputado como um político experiente, maduro e preparado para enfrentar os desafios dos próximos quatro anos.



Laerte observou que o novo governo encontrará um cenário econômico desafiador, com dificuldades nacionais que atingem diretamente os estados e municípios. Também chamou atenção para a importância do setor produtivo para a economia de Rondônia e para os desafios relacionados às questões ambientais que envolvem a Amazônia.



Diante desse cenário, o deputado assegurou que a Assembleia Legislativa continuará exercendo seu papel de forma responsável e contribuindo com as medidas que sejam positivas para Rondônia.



“As dificuldades serão enormes, mas sabemos que este Poder Legislativo vai fazer o que sempre fez, dar apoio para que o governador possa destravar essas questões e fazer Rondônia crescer e se desenvolver. Estaremos aqui para apoiar, ajudar e contribuir com aquilo que for bom para o Estado”, declarou.



Laerte também desejou sucesso ao deputado Rodrigo Camargo, eleito vice-governador, destacando que a experiência adquirida no Parlamento estadual poderá contribuir com a nova administração.



Democracia e representação de Rondônia



O parlamentar ainda parabenizou os deputados federais eleitos Fernando Máximo e Bruno Scheid, ambos do PL, e ressaltou a importância de que os novos representantes estejam atentos à mensagem transmitida pela população nas urnas.



Laerte defendeu o fortalecimento das instituições e o respeito à independência entre os Poderes.



“Precisamos verdadeiramente de uma democracia plena, onde cada Poder cumpra o seu papel, sem um intervir no poder do outro”, afirmou.



O deputado também fez questão de reconhecer a votação alcançada pelo deputado federal Lúcio Mosquini, destacando sua atuação em defesa do setor produtivo e dos produtores rondonienses.



Ao encerrar, Laerte voltou a agradecer à população pela confiança que lhe permitirá exercer o sexto mandato de sua trajetória política, dois como prefeito de Alvorada do Oeste e, agora, quatro como deputado estadual. Para o parlamentar, mais do que uma vitória eleitoral, o resultado representa uma renovação da responsabilidade assumida com Rondônia.



“Só tenho gratidão. Gratidão a Deus, à minha família, aos amigos, aos parceiros e a cada rondoniense que confiou mais uma vez no nosso trabalho. Vamos seguir fazendo aquilo que sempre fizemos, trabalhando por Rondônia e cuidando das pessoas.”



Foto: Thyago Lorentz