Homem é encontrado morto ao lado de motocicleta na zona rural

Por Jaru noticia

Publicada em 06/10/2026 às 14h28

Um homem foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (5), em uma área rural de Jaru, em Rondônia. A ocorrência foi registrada por volta das 15h, após familiares relatarem que ele havia saído de casa durante a manhã e não havia retornado.

Segundo informações colhidas pela equipe de reportagem, o desaparecimento foi considerado atípico pela família, que acionou a Polícia Militar. A guarnição realizou diligências até uma área localizada no Travessão da 628 para a 630, na altura do quilômetro 2,5, seguindo no sentido de Santa Cruz.

Durante as buscas, o homem foi localizado caído ao solo e aparentemente sem sinais de vida. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e, após atendimento no local, constatou o óbito.

A área foi preservada para o trabalho da perícia técnica, que realizou os procedimentos e levantamentos necessários para documentar as circunstâncias da morte e coletar possíveis elementos que possam auxiliar na investigação.

Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo foi liberado para o serviço funerário de plantão.

A causa da morte não foi informada e deverá ser determinada pelos exames periciais. O caso permanece à disposição da autoridade competente para a apuração das circunstâncias do óbito.