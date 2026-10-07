Gustavo Cerbasi faz grande palestra sobre inteligência financeira em Ji-Paraná

Por SEBRAE-RO

Publicada em 07/10/2026 às 11h45

A convite do Sebrae, Ji-Paraná receberá no dia 20 de outubro, às 19h, no Prime House, o consultor, escritor e palestrante Gustavo Cerbasi (@gustavocerbasi), referência nacional em educação financeira. O evento reunirá empreendedores, empresários e demais interessados em aprender estratégias para tomar decisões financeiras mais inteligentes, potencializar os resultados dos negócios e planejar um futuro com mais segurança e qualidade de vida.

Promovida pelo Sebrae, a iniciativa conta com a parceria da Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo (Semictur), da Associação Comercial e Industrial de Ji-Paraná (ACIJIP) e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Ji-Paraná (CDL).

Reconhecido nacionalmente por transformar conceitos financeiros complexos em orientações práticas e acessíveis, Cerbasi é autor de 16 livros e já vendeu mais de 3 milhões de exemplares. Sua obra mais conhecida, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, inspirou os filmes da franquia Até que a Sorte nos Separe. Além disso, foi eleito pela Revista Época como um dos 100 brasileiros mais influentes.

Durante a palestra, o especialista compartilhará estratégias para melhorar o planejamento financeiro, aumentar os resultados dos negócios, construir patrimônio e desenvolver hábitos que contribuem para a conquista da liberdade financeira. O conteúdo foi pensado para quem busca mais equilíbrio, crescimento sustentável e qualidade de vida.

A iniciativa reforça o compromisso do Sebrae em oferecer conhecimento e oportunidades de desenvolvimento para empreendedores da região, promovendo o acesso a conteúdos que contribuem para a gestão eficiente dos negócios e para a tomada de decisões mais assertivas.

Os interessados já podem garantir a participação em: Grande Palestra com Gustavo Cerbasi em Ji-Paraná - Sebrae. As vagas são limitadas.