Funcionária é ameaçada durante tentativa de extorsão dentro de panificadora

Por Rondonianews.com

Publicada em 07/10/2026 às 08h40

Uma tentativa de extorsão mobilizou a Polícia Militar na manhã desta terça-feira (6), em uma panificadora localizada na Avenida Rio Verde, no bairro Beira Rio, em Rolim de Moura, Rondônia.

Segundo informações registradas pela Polícia Militar, a ocorrência teve início por volta das 6h30, quando uma funcionária chegava ao estabelecimento para iniciar o expediente. Conforme o relato apresentado aos policiais, dois homens teriam entrado no local e anunciado a intenção de obter dinheiro mediante ameaças.

De acordo com o boletim, um dos suspeitos teria exigido que a funcionária entregasse o dinheiro disponível no caixa. Durante a abordagem, ele teria afirmado pertencer a uma Facção Criminosa e feito ameaças com o objetivo de intimidar a vítima.

Ainda segundo o registro policial, o segundo suspeito também teria entrado no estabelecimento e feito declarações semelhantes, afirmando envolvimento com a organização criminosa e com a comercialização de drogas. Na sequência, ele teria deixado o interior da panificadora e permanecido do lado de fora, enquanto aguardava a saída do outro envolvido.

A quantia exigida, no entanto, não chegou a ser obtida. A ação teria sido interrompida antes que os suspeitos conseguissem concretizar a obtenção da vantagem financeira.

Após o ocorrido, os dois homens teriam permanecido circulando nas proximidades do estabelecimento. A movimentação chamou a atenção da Polícia Militar, que realizou a abordagem dos suspeitos nas imediações.

Durante a revista pessoal em um deles, os policiais localizaram uma porção de substância com características semelhantes a entorpecente. O material foi apreendido e encaminhado para os procedimentos necessários, incluindo análise pericial.

Suspeito teria resistido à abordagem

Durante a intervenção policial, um dos abordados teria resistido à ação da guarnição. Segundo o boletim, foi necessário o emprego de técnicas de imobilização.

Na ocorrência, um policial militar sofreu lesões nas mãos durante a intervenção e precisou receber atendimento médico. O registro informa ainda que as imagens da ação foram captadas por câmeras de segurança e anexadas ao boletim de ocorrência.

Os dois suspeitos foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com o material apreendido, para apresentação à autoridade policial e adoção das medidas legais cabíveis.

A ocorrência foi registrada, em tese, como tentativa de extorsão, crime previsto no artigo 158, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal. A situação envolvendo a substância apreendida também deverá ser analisada pela autoridade competente após os procedimentos periciais.

Os envolvidos permanecem na condição de suspeitos, e a responsabilização criminal dependerá da apuração dos fatos pelas autoridades competentes.