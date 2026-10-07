FICCO/RO prende suspeito de tráfico de drogas em Alto Alegre dos Parecis

Por PF/RO

Publicada em 07/10/2026 às 08h50

Alto Alegre dos Parecis/RO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO), em ação conjunta com o 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) e com o Batalhão de Fronteira (BPFron/RO), prendeu em flagrante, nesta terça-feira (6/10), um homem suspeito de transportar substância análoga à pasta base de cocaína na região da Linha P-40, em zona de fronteira com a Bolívia.

As equipes abordaram um veículo suspeito de transportar entorpecentes e localizaram seis tabletes da substância. O condutor foi preso em flagrante. O veículo, a droga e os aparelhos celulares apreendidos foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia D'Oeste, onde o caso foi registrado.

A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Penal Estadual, pela Polícia Militar e pela Polícia Penal Federal.